Promozione Campania - La semifinale playoff va al Givova Capri Anacapri: rimontato e battuto il Rione Terra al San Costanzo

Va in archivio la semifinale playoff di Promozione. Al San Costanzo si gioca l'incontro tra il Givova Capri Anacapri, all'esordio negli spareggi dopo aver chiuso al secondo posto in classifica nel Girone D, e il Rione Terra, reduce da tre vittorie consecutive. La gara secca sul territorio isolano decide la finalista che avrà ancora speranze per quanto riguarda il salto di categoria.

La partenza è ancora di marca flegrea, la squadra di Gennaro Monaco vive un periodo di grande splendore. I successi contro Oratorio Don Guanella Scampia, Quartograd e Cellole hanno dato consapevolezze all'ambiente. E la sfida in trasferta si apre con la marcatura di Granata che approfitta dell'occasione per battere l'estremo difensore e sbloccare il risultato. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e, in rapida successione, Esposito, Giliberti e Riccio sfiorano il pari.

Poco dopo, Giliberti realizza un grande gol dai trenta metri: conclusione che finisce all'incrocio, la straordinaria cornice di pubblico del San Costanzo esulta per l'iniziativa del giocatore locale. Passano cinque minuti: Solitro pennella per Principe che veste ancora l'abito del goleador e completa la rimonta per la brigata di Andrea Staiano. Si chiude così la prima frazione tra le due formazioni.

Nel corso della ripresa, il Givova Capri Anacapri resta in proiezione offensiva mentre il Rione Terra non trova spazi utili per rimettersi in gara. Nel finale si spalancano enormi praterie e la squadra di casa sfrutta la situazione favorevole. In una ripartenza fulminea, Rinaldi imbuca per Principe che firma il tris e mette in cassaforte la qualificazione alla finalissima. Tra una settimana, infatti, si andrà nuovamente in scena nell'epilogo con il Solofra, vittorioso 3-1 contro il Centro Storico Salerno.