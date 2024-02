"Aggrediva il suo capitano con schiaffi e pugni", maxi squalifica per l'allenatore

Sei giornate di squalifica per l’allenatore del Sant’Agnello, Antonio Guarracino. Il Giudice Sportivo Territoriale ha fermato il tecnico per la grave condotta al termine della scorsa partita, giocata in trasferta dalla sua squadra sul campo del Pompei Soccer, valida per la ventiduesima giornata del campionato di Promozione.

“Al termine della gara dopo una ressa tra giocatori, trascinava il capitano della propria squadra verso la panchina e lo aggrediva con estrema violenza con schiaffi e pugni al volto”, si legge sul sito della LND Campania.

La nota prosegue: “La sanzione è irrogata con aggravamento in quanto il soggetto in questione, nonostante la sua figura di responsabilità ed esempio nei confronti dell'intero gruppo, ha tenuto un comportamento estremamente grave e violento nei confronti del soggetto che era anche il capitano”.