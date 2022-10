Promozione Campania - I risultati della quinta giornata del Girone B

Il programma dedicato al Girone B di Promozione è ormai alle spalle. Alle vittorie di Virtus Vesuvio Ottaviano e Santa Maria la Carità, contro rispettivamente Barano e Quartograd, hanno risposto altre gare in agenda. Partita bloccata allo Stadio Caduti di Brema di Barra: il Punto di Svolta ha rallentato la corsa della Viribus. Buon punto conquistato dalla compagine di casa che ha fermato i rossoblù di Pezzella, lanciati alla rincorsa per il primo posto. Porte inviolate anche al Don Carmine tra Vis Frattaminorese e Frattamaggiore: le due formazioni non sono riuscite a trovare lo spunto vincente per ottenere l'intera posta in palio. Lo stesso risultato si è ripetuto allo Stadio Capasso tra il San Sebastiano e il Sant'Anastasia: entrambe, a quota quattro punti alla vigilia, non si fanno male e continuano a camminare a braccetto. Guizzo in trasferta per il Cercola che si è affermato sul terreno da gioco del Terzigno: una rete di Buonocore ha deciso i novanta minuti di gioco. Domani ci sarà il testa a testa tra Agerola e San Vito Positano: si giocherà al Comunale alle ore 15.30.