Promozione Campania - I risultati della quattordicesima giornata del Girone B

Penultimo turno della fase d’andata del Girone B di Promozione, cinque partite prendono la scena nel sabato dedicato al calcio dilettantistico. Largo successo per la capolista Santa Maria la Carità che schiaccia la Vis Frattaminorese, succede tutto nel secondo tempo con ben quattro reti messe a segno dai ragazzi di Durazzo. Al 59’ Tarallo sbuca sul secondo palo e fa 1-0, il raddoppio è del solito Farriciello sugli sviluppi di un traversone dalla destra al 65’. Al 73’ Farriciello mette ancora la firma sul match, poi è Talia a chiudere col poker due minuti più tardi. Prosegue la corsa in vetta dei rossazzurri, mentre per i gialloblù continua il momento altalenante nelle zone basse. Il Punto di Svolta impatta nella dimora del Barano: al 3’ gli ospiti passano in vantaggio con Cozzolino, abile a finalizzare una manovra corale. Per i bianconeri arriva il gol del pari con Muscariello che approfitta del cross di Cantelli e fa 1-1. Il Frattamaggiore va sotto nel punteggio contro il San Sebastiano, Konatè sblocca il parziale. Nel finale sale la pressione nerostellata e si concretizza la rimonta. Al 74’ Scognamiglio pareggia, poi tocca a Bosson ribaltare completamente il punteggio. Nel recupero Pirone chiude i conti su calcio di rigore. L’Oratorio Don Guanella Scampia sbanca il rettangolo verde del Sant’Anastasia: decidono le reti di Silvestre e Pellecchia. Per i vesuviani da segnalare la marcatura di Borrelli. Il Cercola espugna il Comunale di Ottaviano contro la Virtus Vesuvio: provvidenziale il gol di Giacco al 59’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La Viribus batte il Terzigno 3-2: Staffelli su rigore, Coppola e l’autorete di Nunziata consegnano i tre punti ai rossoblù.

I risultati

Santa Maria la Carità-Vis Frattaminorese 4-0, Tarallo (SMC), Farriciello (SMC), Farriciello (SMC), Talia (SMC)

Barano-Il Punto di Svolta 1-1, Cozzolino (PS), Muscariello (B)

San Sebastiano-Frattamaggiore 1-3, Konatè (S), Scognamiglio (F), Bossono (F), Pirone (F)

Sant’Anastasia-Oratorio Don Guanella Scampia 1-2, Borrelli (SA), Silvestre (ODGS), Pellecchia (ODGS)

Virtus Vesuvio Ottaviano-Cercola 0-1, Giacco (C)

Terzigno-Viribus 2-3, Staffelli (V), Coppola (V), aut. Nunziata (V)

Quartograd-San Vito Positano domenica 11 dicembre alle ore 15.00

Agerola-Isola di Procida, lunedì 12 dicembre ore 15.00