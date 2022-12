Promozione Campania - I risultati della quattordicesima giornata del Girone A

Si va verso il giro di boa della competizione, il Girone A di Promozione è giunto alle battute finali per quanto riguarda la fase d’andata. Penultima giornata con ben quattro napoletane in campo il sabato. Per la Nuova Napoli Nord è una giornata da dimenticare, manita del Castel Volturno che si afferma con un risultato netto e convincente. Unica nota positiva per i napoletani, nel 5-1 della capolista, è la rete di Sinigaglia. La sconfitta pesante rimediata dalla squadra di Micallo dovrà andare in archivio quanto prima per un rapido riscatto. Passivo che fa male anche alla Neapolis che, con lo stesso risultato, esce sconfitta dalla gara contro il Micri: la formazione ospite è un uragano e spazza via la resistenza grigio-oro. Successo in trasferta per la Virtus Afragola che piega la Virtus Goti a domicilio: al 9’ ci pensa Grobelna ad insaccare alle spalle di Giallaurito, poi è il portiere locale a non essere impeccabile su una conclusione da punizione di Fusco al 34’.

I risultati

Neapolis-Micri 1-5

Castel Volturno-Nuova Napoli Nord 5-1

Virtus Goti-Virtus Afragola 0-2

Boys Caivanese-Vitulazio domenica 11 dicembre alle ore 11.00

Rione Terra-Polisportiva Puglianello domenica 11 dicembre alle ore 14.30

Puteolana 1909-Sessana domenica 11 dicembre alle ore 15.00