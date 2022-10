Promozione Campania - I risultati dei posticipi nei gironi A e B

Due posticipi a chiudere la settima giornata del Girone B di Promozione. Dopo le sfide del sabato, il programma è andato in archivio con due gare interessanti che si sono concluse con lo stesso risultato. Allo Stadio Caduti di Brema di Barra si è giocato il match tra il Punto di Svolta e l'Oratorio Don Guanella Scampia: nessun vincitore al termine dei novanta minuti, con le due squadre che si sono divise la posta in palio. I padroni di casa tengono a distanza gli avversari con due lunghezze in classifica: a quota 10 i primi, a 8 i secondi. Botta e risposta anche tra Terzigno e Quartograd nell'incontro del pomeriggio. Formazione rossonera in vantaggio con D'Alesio dopo cinque minuti di ripresa allo Stadio Comunale di Brusciano, i flegrei hanno pareggiato allo scadere con Manco. Nel Girone A, invece, spicca il testa a testa tra la Nuova Napoli Nord e il Micri: 1-1 al Simpatia di Pianura. Si afferma, infine, la Neapolis che batte a domicilio il Casal di Principe: protagonisti Biancolino e Catena per i napoletani.