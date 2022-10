Promozione Campania - I risultati dell'ottava giornata del Girone B

La vittoria del Terzigno sul campo della Virtus Vesuvio Ottaviano, il pareggio avvincente nel match Sant'Anastasia-Agerola e non sola. L'ottava giornata del campionato di Promozione riserva un lungo programma per quanto riguarda gli anticipi del sabato del Girone B. Esulta la Viribus che regola il Barano nel confronto del Comunale di Brusciano: la doppietta di Pondo vale i tre punti per la compagine rossoblù. Bianconeri sconfitti in esterna, la nota positiva è il gol di Saurino che rende meno pesante il passivo. Non si sbloccano invece le partite Oratorio Don Guanella Scampia-Frattamaggiore e Cercola-Punto di Svolta. In entrambe le gare, infatti, s'impone lo stesso risultato: 0-0. Toccante la sfida disputata allo Stadio Landieri nel ricordo del piccolo Kevin. Anche al Piccolo di Cercola non ci sono reti da segnalare e le due compagini si dividono la posta in palio. Successo all'inglese per il San Vito Positano che regola la pratica Vis Frattaminorese. Domani il San Sebastiano accoglierà la capolista Santa Maria la Carità mentre l'Isola di Procida farà visita al Quartograd.