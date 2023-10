Promozione Campania - I risultati e i marcatori della sesta giornata di campionato

Sesta giornata del campionato di Promozione, le squadre napoletane tornano in campo per affrontare i rispettivi impegni nei quattro gironi. Questi i risultati e i marcatori al termine dei novanta minuti di gioco.

Girone A

Risultato inchiodato tra Neapolis e Boys Caivanese in una delle gare più attese della giornata. La sfida allo stadio Vallefuoco di Mugnano non si sblocca, le due squadre si dividono la posta in palio al triplice fischio. Balzo importante in classifica per il Cardito Calcio che regola la pratica Nuova Napoli Nord. Agli ospiti non basta la rete di Sardo che stappa l’incontro, la doppietta di Martino e il gol di Gisonni regalano i tre punti ai padroni di casa. La Virtus Afragola cade in trasferta, esulta la Fortitudo Campi Flegrei. Dopo una prima frazione di gioco in equilibrio, Gagliano trova la via della rete ad inizio ripresa: il calciatore rossoblù intercetta un passaggio della retroguardia e batte Fabozzi sul suo palo. Il match sembra mettersi in discesa per gli afragolesi ma è solo un miraggio: di Schetter prima e di Monda poi l’uno-due veloce che manda ko la squadra di Sicuranza. L’Isola di Procida non sbaglia tra le mura amiche, Costagliola stende l’Oratorio Don Guanella Scampia con un pallonetto da fuori area nella seconda frazione di gioco.

Cardito Calcio-Nuova Napoli Nord 3-1, Sardo (N), Martino (C), Gisonni (C), Martino (C)

Isola di Procida-Oratorio Don Guanella Scampia 1-0, Costagliola (P)

Fortitudo Campi Flegrei-Virtus Afragola 2-1, Gagliano (VA), Schetter (FCF), Monda (FCF)

Neapolis-Boys Caivanese 0-0

Girone B

Punteggio pieno in classifica per la Frattese che fa registrare la sesta vittoria consecutiva in campionato. Dopo un inizio sottotono, con l’Ottaviano in vantaggio, i nerostellati ribaltano il risultato. Il guizzo di De Lucia e il bolide di Di Crosta sistemano la situazione. Marigliano di testa e altre due reti di De Lucia fissano il punteggio sul 5-1: manita ai rossoblù e tripletta per il numero 9. Botta e risposta tra Virtus San Gennarello e Punto di Svolta. Ospiti avanti al 12’ con Palumbo dagli undici metri, la risposta dei padroni di casa arriva dal dischetto con la trasformazione di Castiello al 45’: 1-1 al Comunale di Ottaviano. La firma di Esposito vale i tre punti alla Boys Ponticelli, il San Vito Positano va ko. L’autogol di De Luise e il sigillo di Cilento fanno sorridere il Sant’Agnello, Trofa riapre la contesa ma il Barano deve rinunciare al bottino sulla terraferma. 2-2 tra Pompei Soccer e Sant’Anastasia.

Sant’Agnello-Barano 2-1, aut. De Luise (SA), Cilento (SA), Trofa (B)

Boys Ponticelli-San Vito Positano 1-0, Esposito (BP)

Frattese-Ottaviano 5-1, De Lucia (F), Di Crosta (F), Marigliano (F), De Lucia (F), De Lucia (F)

Pompei Soccer-Sant’Anastasia 2-2, Balzano (PS), Mautone (PS), Selva (SA), Montaperto (SA)

Virtus San Gennarello-Il Punto di Svolta 1-1, Palumbo (PS), Castiello (VSG)

Viribus-San Giorgio domenica 15 ottobre ore 11.00

Micri-Vico Equense domenica 15 ottobre ore 15.30

Marchesa-Massa Lubrense domenica 15 ottobre ore 15.30

Girone C

Momento magico per il Cimitile che mette in cassaforte il terzo successo consecutivo in campionato. Allo Ievoli battuta la Virtus Goti con una doppietta di Buonocore. Il Castelpoto batte il San Vitaliano a domicilio, in gol Pacillo e Befi.

San Vitaliano-Castelpoto 0-2, Pacillo (C), Befi (C)

Virtus Goti-Cimitile 0-2, Buonocore (C), Buonocore (C)

Saviano-Heraclea domenica 15 ottobre ore 10.30

Terzigno-FC Marigliano domenica 15 ottobre ore 15.30

Girone D

Cinque reti messe a segno dalla Virtus Stabia, demolito l’Atletico Faiano. Doppiette per Pagano e Talia, spunto anche di Chirullo. Gli ospiti provano a rientrare in partita con Chiangone e D’Amato, ma la compagine di casa si assicura la quarta vittoria in campionato. Show tra Victoria Marra e Agerola, gli uomini di Balzano vincono allo stadio Comunale Vitiello di Scafati.

Virtus Stabia-Atletico Faiano 5-2, Pagano (VS), Chirullo (VS), Talia (VS), PAgano (VS), Chiangono (AF), D’Amato (AF), Talia (VS)

Victoria Marra-Agerola 3-2, Piedepalumbo (VM), Piedepalumbo (VM), Marino (A), Balzano (VM), Marino (A)