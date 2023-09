Promozione Campania - I risultati e i marcatori della seconda giornata di campionato

Seconda giornata del campionato di Promozione, le squadre napoletane tornano in campo per affrontare i rispettivi impegni nei quattro gironi. Questi i risultati e i marcatori al termine dei novanta minuti di gioco.

Girone A

Successo casalingo per la Neapolis che archivia il pareggio al debutto, rimonta l’iniziale svantaggio e sigla un poker alla Nuova Napoli Nord. Ospiti in vantaggio allo stadio Vezzuto-Marasco di Monte di Procida con i guizzi di Petrone e Sinigaglia. La compagine grigio-oro non ci sta e ribalta il risultato nel secondo tempo: D’Errico accorcia, Festa agguanta il pareggio e Sorrentino completa il sorpasso. Nel finale ancora D’Errico chiude i conti per il 4-2 definitivo. All’Isola di Procida non basta il gol di Minauda che sblocca la partita, la Polisportiva Puglianello - alla prima trasferta isolana della storia - vince con gli spunti di Dragone e di Otranto dal dischetto. Monda e Torino fanno volare la Fortitudo Campi Flegrei a punteggio pieno in classifica, battuto il Villa Literno al Campo Billy di Napoli. Prima vittoria in campionato per l’Oratorio Don Guanella Scampia: la rovesciata di Mattera e il sigillo di Torinelli regalano i tre punti a mister Auletta. La Boys Caivanese si aggiudica il bottino contro la Virtus Afragola: Di Pietro stappa l’incontro dopo appena tre giri di lancette, Silvestre raddoppia al fotofinish. I rossoblù non sfruttano la superiorità numerica per l’intera seconda parte di gara.

Isola di Procida-Puglianello 1-2, Minauda (IP), Dragone (P), Otranto (P)

Fortitudo Campi Flegrei-Villa Literno 2-1, aut. Iuliano (VL), Monda (F), Torino (F)

Neapolis-Nuova Napoli Nord 4-2, Petrone (NN), Sinigaglia (NN), D’Errico (Nea), Festa (Nea), Sorrentino (Nea), D’Errico (Nea)

Oratorio Don Guanella Scampia-Cellolese 2-0, Mattera (ODG), Torinelli (ODG)

Boys Caivanese-Virtus Afragola Soccer 2-0, Di Pietro (BC), Silvestre (BC)

Alvignano Calcio-Cardito Calcio domenica 17 settembre ore 15.30

Girone B

La Frattese supera a pieni voti l’esame Punto di Svolta. Scognamiglio porta in vantaggio i nerostellati su assistenza di De Lucia, il raddoppio è firmato proprio da quest’ultimo su passaggio di Di Crosta. Ancora con l’incornata, a un quarto d’ora dal termine, Spilabotte fa tris. Blitz della Virtus San Gennarello sul campo del Pompei Soccer. Al 9’ Ciardulli, con un tiro dal limite, inganna Sicignano e porta in vantaggio le Foxes. La seconda rete è di Castiello da calcio piazzato al 60’, nel recupero Malinconico timbra lo 0-3 finale. La Marchesa schiaccia la Viribus a Striano, il Barano si aggrappa ad Invernini: la doppietta stende il San Vito Positano, in gol in extremis con Veniero. Il Massa Lubrense sbanca il Comunale di Sant’Agnello con Cappiello e Morvillo, nerazzurri in vetta con la Frattese. L’Ottaviano regola il Vico Equense per 2-1.

Barano-San Vito Positano 2-1, Invernini (B), Invernini (B), Veniero (SV)

Ottaviano-Vico Equense 2-1

Frattese-Punto di Svolta 3-0, Scognamiglio (F), De Lucia (F), Spilabotte (F)

Marchesa-Viribus 2-0

Pompei Soccer-Virtus San Gennarello 0-3, Ciardulli (VSG), Castiello (VSG), Malinconico (VSG)

Sant’Agnello-Massa Lubrense 1-2, Cappiello (ML), Morvillo (ML)

Boys Napoli Ponticelli-Sant’Anastasia domenica 17 settembre ore 10.30

Micri-MP San Giorgio domenica 17 settembre ore 15.00

Girone C

Il San Vitaliano batte il Terzigno di misura, match winner Angieri un colpo di testa in avvio di match sugli sviluppi di un calcio piazzato. Dopo un primo tempo equilibrato, il Montemiletto piega il Football Club Marigliano con Diabaka e Coquin.

San Vitaliano-Terzigno 1-0, Angieri (SV)

Montemiletto-FC Marigliano, Diabaka (M), Coquin (M)

Saviano-Savignanese domenica 17 settembre ore 10.30

Cimitile-Heraclea domenica 17 settembre ore 15.30

Girone D

L’Agerola espugna lo Stadio Spirito di Sant’Egidio del Monte Albino: l’autogol di Coppola decide la partita. Le reti di Chirullo e Pagano fanno salire la Virtus Stabia in vetta alla classifica, Sanseverinese sconfitta a domicilio.

Sant’Egidio Calcio-Agerola 0-1, aut. Coppola (A)

Sanseverinese-Virtus Stabia 0-2, Chirullo (VS), Pagano (VS)