Promozione Campania - I risultati e i marcatori della quinta giornata di campionato

Quinta giornata del campionato di Promozione, le squadre napoletane tornano in campo per affrontare i rispettivi impegni nei quattro gironi. Questi i risultati e i marcatori al termine dei novanta minuti di gioco.

Girone A

Terza vittoria in campionato per la Boys Caivanese che supera l’Isola di Procida in una gara pirotecnica. Ai biancorossi non basta la doppietta di De Luise, gialloverdi che esultano con Mennillo, Sacco e Silvestre. La Fortitudo Campi Flegrei non va oltre lo 0-0 in casa della Cellolese, lo stesso risultato si registra allo stadio Landieri tra l’Oratorio Don Guanella Scampia e l’Alvignano. Una prodezza di Di Matteo in pieno recupero, dopo un colpo di testa di Caprarola, decide la sfida tra il Villa Literno e il Cardito. La Neapolis sbanca il terreno di gioco della Virtus Afragola Soccer.

Boys Caivanese-Isola di Procida 3-2, De Luise (P), Mennillo (BC), De Luise (P), Sacco (BC), Silvestre (BC)

Cellolese-Fortitudo Campi Flegrei 0-0

Oratorio Don Guanella Scampia-Alvignano 0-0

Villa Literno-Cardito 1-0, Di Matteo (VL)

Virtus Afragola-Neapolis 0-2, Riccio (N), Catena (N)

Nuova Napoli Nord-Casal di Principe domenica 8 ottobre ore 11.00

Girone B

Cinque su cinque, la Frattese non si ferma e annienta il Vico Equense a domicilio. I nerostellati passano in vantaggio al Comunale con un calcio di rigore di De Lucia, la risposta dei padroni di casa non si fa attendere con Volpe e la frazione iniziale va in archivio in parità. Nella ripresa, Scognamiglio riporta avanti gli ospiti. Poi ci pensa De Lucia, con altri due guizzi per la tripletta personale, a mettere in ghiaccio il successo. Botta e risposta per un secondo tempo show tra Barano e Pompei Soccer al Don Luigi di Iorio. Squadra di Aquino che sblocca con un tiro di Balzano, una deviazione non consente a Delicato di allontanare la minaccia. Passano pochissimi minuti e Pesce ristabilisce l’equilibrio con un destro chirurgico. Al 78’ l’autore del gol isolano viene atterrato in area, l’arbitro assegna la massima punizione. Dal dischetto Conte è glaciale e ribalta il punteggio. Nel recupero c’è tempo per un nuovo sussulto, è Di Salvatore a firmare il 2-2 definitivo. Il Sant’Agnello regola di misura l’Ottaviano. La Micri passa sul campo del San Vito Positano, vittoria in esterna anche per il Boys Napoli contro il Massa Lubrense (tris nel segno di Catalano, Palmieri, Rossi). Prima vittoria casalinga per il San Giorgio che piega la Virtus San Gennarello: doppietta di Ascione e gol di Fisio per i locali, soltanto momentaneo il pareggio di Castiello.

Barano-Pompei Soccer 2-2, Balzano (P), Pesce (B), Conte (B), Di Salvatore (P)

MP San Giorgio-Virtus San Gennarello 3-1, Ascione (MSG), Castiello (VSG), Ascione (MSG), Fisio (MSG)

Ottaviano-Sant’Agnello 0-1

Massa Lubrense-Boys Napoli Ponticelli 0-3, Catalano (BN), Palmieri (BN), Rossi (BN)

San Vito Positano-Micri 1-3

Vico Equense-Frattese 1-4, De Lucia (F), Volpe (VE), Scognamiglio (F), De Lucia (F), De Lucia (F)

Il Punto di Svolta-Marchesa domenica 8 ottobre ore 11.00

Sant’Anastasia-Viribus domenica 8 ottobre ore 15.30

Girone C

Sabato da dimenticare per il Saviano, sconfitto sul campo del Castelpoto. Compagine di casa in vantaggio con Befi, neroverdi abili a pareggiare con Sabatino. Diverse occasioni non concretizzate dalla truppa di Di Martino che viene punita da Cagnale e Fiore. Finisce 2-2 tra la Savignanese e il Terzigno. Rossoneri subito rapidi ad andare in gol due volte con Bove e Ranieri, Grasso e Coppola completano la rimonta.

Castelpoto-Saviano 3-1, Befi (C), Sabatino (S), Cagnale (C), Fiore (C)

Savignanese-Terzigno 2-2, Bove (T), Ranieri (T), Grasso (S), Coppola (S)

Cimitile-Baiano domenica 8 ottobre ore 15.30

Sporting Pietrelcina-San Vitaliano domenica 8 ottobre ore 15.30

Girone D

Pagano e Talia non bastano alla Virtus Stabia, lo Sporting Pontecagnano raccoglie i tre punti con le marcature di Tastardi, Mastrogiovanni e Castaldi. Poker dell’Agerola al Real Palomonte: Ascione, Ruocco, Cioffi e Amita i protagonisti di giornata.

Sporting Pontecagnano-Virtus Stabia 3-2, Tastardi (SP), Mastrogiovanni (SP), Pagano (VS), Castaldi (SP), Talia (VS)

Agerola-Real Palomonte 4-1, Ascione (A), Ruocco (A), Tabit (RP), Cioffi (A), Amita (A)