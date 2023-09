Promozione Campania - I risultati e i marcatori della quarta giornata di campionato

Quarta giornata del campionato di Promozione, le squadre napoletane tornano in campo per affrontare i rispettivi impegni nei quattro gironi. Questi i risultati e i marcatori al termine dei novanta minuti di gioco.

Girone A

Tris della Polisportiva Puglianello che si impone sul terreno di gioco della Fortitudo Campi Flegrei e vola in vetta alla classifica del campionato: D’Andrea sblocca, Falanga raddoppia e Roghi chiude i giochi. Poker della Boys Caivanese sul campo dell’Oratorio Don Guanella Scampia. Dopo una frazione iniziale andata in archivio con i gialloverdi avanti di tre gol, nella ripresa si registra anche il poker. Botta e risposta tra Isola di Procida e Virtus Afragola Soccer: al 9’ Costagliola sorprende Speranza con una conclusione forte e precisa, al 54’ Mazza batte Lamarra con un tiro a giro. Palumbo di testa e il rigore di Fava fanno sorridere la Sessana, Cardito ko in casa. Neapolis e Nuova Napoli Nord bloccate: soltanto 0-0 rispettivamente contro Cellolese e Vitulazio.

Girone B

La Marchesa supera l’ostacolo San Giorgio. A Striano, i padroni di casa passano in vantaggio con Cangiano e raddoppiano con Polise, Perna accorcia per gli ospiti ma non basta. La Viribus sbanca il rettangolo verde del Pompei Soccer, decide un rigore di Veneruso realizzato nel finale della frazione iniziale. Starita, Solimeno e Manzi regalano i tre punti al Sant’Agnello: demolito il Vico Equense al Comunale. Poker della Virtus San Gennarello sul Sant’Anastasia. Secondo tempo intenso per la squadra di Peluso: Castiello firma la prima tripletta personale in casacca biancorossoblè, Sorrentino si aggiunge alla lista dei marcatori. L’Ottaviano spaventa il Barano con Nunziata all’11’, il pari bianconero è targato Invernini al 62’.

Girone C

Il Cimitile batte il Forza e Coraggio e trova la prima vittoria in campionato con le reti di capitan di Meo e dell’under Matrisciano.

Girone D

Manita della Virtus Stabia al Centro Storico Salerno. Tripletta di Chirullo e doppietta di Pagano per la compagine di casa, per gli avversari c’è da segnalare la rete di Lafrikh.