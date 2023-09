Promozione Campania - I risultati e i marcatori della prima giornata di campionato

Il campionato di Promozione prende il via, le squadre scendono in campo per affrontare la prima giornata. Archiviati gli impegni di Coppa Campania, è tempo di tuffarsi completamente nella competizione principale. Di seguito, i risultati e i marcatori delle formazioni napoletane scese in campo per affrontare il turno d’apertura.

Girone A

Successo largo per il Cardito Calcio che passa contro il Casal di Principe allo stadio Papa. Scatenato Martino, autore di tre gol per i padroni di casa. Nel poker locale c’è anche la firma di Gisonni. La Virtus Afragola spazza via l’Alvignano, tris per i rossoblù che sbloccano il risultato dopo dieci giri di lancette. Varese serve in area Bianco che va alla conclusione respinta dalla difesa, sulla ribattuta lo stesso Bianco è più lesto di tutti e insacca. Sette minuti dopo arriva il raddoppio: Ronga intercetta un passaggio tra le linee e pesca di prima Mazza che, in ripartenza, non lascia scampo a Paglia. In avvio di ripresa si concretizza il tris con Ronga che conquista e trasforma un calcio di rigore. Allo scadere gli ospiti accorciano con il gol della bandiera di Arezzo. La Fortitudo Campi Flegrei espugna il Prassino, Sessana piegata: al quarto d’ora Riccio lavora la sfera sull’out mancino dell’area e calcia da posizione defilata, la sfera - complice una deviazione - termina alle spalle di Mancino. Botta e risposta tra Cellolese e Boys Caivanese: nella parte iniziale del secondo tempo l’undici di casa sblocca con Agrillo, il pareggio dei gialloverdi si concretizza in pieno recupero con Falco. Show tra Polisportiva Puglianello e Oratorio Don Guanella Scampia: 3-3.

Cardito-Casal di Principe 4-0, Martino (C), Martino (C), Martino (C), Gisonni (C)

Cellolese-Boys Caivanese 1-1, Agrillo (C), Falco (BC)

Puglianello-Oratorio Don Guanella 3-3, Dragone (P), D’Andrea (P), Capossela (P), Costanzo (ODG), Ramaglia (ODG), Ramaglia (ODG)

Sessana-Fortitudo Campi Flegrei 0-1, Riccio (FCF)

Virtus Afragola-Alvignano 3-1, Bianco (VA), Mazza (VA), Ronga (VA), Arezzo (A)

Nuova Napoli Nord-Isola di Procida domenica 10 settembre ore 11.00

Villa LIterno-Neapolis domenica 10 settembre ore 15.30

Girone B

Il Vico Equense bagna l’esordio in campionato con una vittoria di misura. Nonostante l’uomo in meno per più di 25 minuti, gli azzurro-oro strappano i primi tre punti con la rete di bomber Marino, glaciale dal dischetto. Nel finale parata salva-risultato da parte di Norvello che nega la gioia al Pompei Soccer. Il Sant’Anastasia supera la Micri al termine di una gara rocambolesca. Al 13’ la punizione di Selva dalla destra squarcia il tabellino, poco dopo Romano sciupa l’eventuale raddoppio. Gli ospiti prendono campo e sfiorano due volte il pareggio con Di Giacomo. I locali passano ancora al 33’: Romano innesca Piazzola che viene messo giù in area, dal dischetto si presenta Montaperto che si fa ipnotizzare, ma sulla ribattuta insacca. Nel finale di primo tempo, la Micri accorcia con il penalty di Di Giacomo. Al rientro dagli spogliatoi, si registra altresì il pareggio con Auriemma che sfrutta l’assistenza di Marrazzo e fa 2-2. Esultanza che dura pochissimo perché Selva rifinisce per Romano che firma la rete del sorpasso: 3-2 è il risultato finale. Non vanno oltre il pareggio Virtus San Gennarello e Marchesa: brigata di casa in vantaggio con un tiro dal limite di Ilardi, l’equilibrio porta la firma di Polise. Al 34’ ospiti che rimontano con il rigore di Blasio, il 2-2 definitivo è siglato da Sorrentino su assist di Castiello.

Sant’Anastasia-Micri 3-2, Selva (S), Montaperto (S), Di Giacomo (M), Auriemma (M), Romano (S)

Vico Equense-Pompei Soccer 1-0, Marino (VE)

Virtus San Gennarello-Marchesa 2-2, Ilardi (SG), Polise (M), Blasio (M), Sorrentino (SG)

Viribus-Boys Napoli domenica 10 settembre ore 10.30

MP San Giorgio-Frattese domenica 10 settembre ore 11.00

Il Punto di Svolta-Sant’Agnello domenica 10 settembre ore 11.00

Massa Lubrense-Barano domenica 10 settembre ore 15.00

San Vito Positano-Ottaviano domenica 10 settembre ore 15.30

Girone C

Pareggio al debutto in campionato per il Cimitile che impatta sul Castelpoto. Granatieri avanti nel punteggio con Spica, autore del gol nella frazione iniziale. Cagnale, nel corso della ripresa, firma il pari per i giallorossi. Dominio per il Football Club Marigliano che disintegra il Carotenuto con una manita: Bracale al 9’ ed Esposito al 15’ spianano la strada ai ragazzi di Minichini. Nucci (52’), Marotta (62’) e Borrelli (82’) dilagano.

Castelpoto-Cimitile 1-1, Spica (Cim), Cagnale (Cas)

FC Marigliano-G. Carotenuto 5-0, Bracale (M), Esposito (M), Nucci (M), Marotta (M), Borrelli (M)

Montesarchio-San Vitaliano domenica 10 settembre ore 15.30

Terzigno-Saviano domenica 10 settembre ore 15.30

Girone D

Poker della Virtus Stabia al Victoria Marra, inizia nel migliore dei modi la nuova avventura in Promozione. Talia e Formisano sbloccano la partita nel primo tempo, Chirullo con una doppietta chiude i giochi nella ripresa.

Virtus Stabia-Victoria Marra 4-0, Talia (VS), Formisano (VS), Chirullo (VS), Chirullo (VS)

Agerola-Città di Campagna domenica 10 settembre ore 15.30