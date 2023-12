Promozione Campania, i risultati della 15a giornata: Frattese e Virtus Stabia non si fermano, esulta la Virtus Afragola

Il campionato di Promozione arriva alla giornata conclusiva del girone d'andata, le squadre napoletane tornano in campo per affrontare i rispettivi impegni nei quattro gironi. Questi i risultati e i marcatori al termine degli ultimi novanta minuti di gioco del 2023.

Giorne A

Con una rete di Ronga la Virtus Afragola supera il Cellole e torna alla vittoria. È il minuto 39 quando Varese porta palla dalle retrovie, la serve in profondità al match-winner che in area beffa Gallone e regala il successo ai suoi. Ancora determinante Speranza che a tempo scaduto salva il risultato. Match senza reti quello tra Boys Caivanese e Polisportiva Puglianello, rimonta clamorosa dell'Oratorio Don Guanella Scampia che passa dallo 0-2 al 3-2 contro la Nuova Napoli Nord. Il Vitulazio regola il Cardito, pari e patta tra Fortitudo Campi Flegrei e Virtus Liburia. Il Villa Literno passa sul campo dell'Isola di Procida al termine di una gara pirotecnica.

Virtus Afragola-Cellole 1-0, Ronga (VA)

Boys Caivanese-Polisportiva Puglianello 0-0

Oratorio Don Guanella Scampia-Nuova Napoli Nord 3-2, Vita (N), Sandomenico (N), Bosson (ODGS), Pellecchia (ODGS), Guitto (ODGS)

Vitulazio-Cardito 1-0, Rivieccio (V)

Fortitudo Campi Flegrei-Virtus Liburia 2-2, Maisto (VL), Simeoli (VL), Riccio (FCF), Vallefuoco (FCF)

Isola di Procida-Villa Literno 3-4, Palumbo (VL), Garofano (VL), Savarese (VL), Cibelli (P), De Luise (P), Caprarola (VL), Muro (P)

Neapolis-Sessana domenica 17 dicembre ore 14.30

Girone B

La Frattese continua la sua marcia e abbatte il Sant'Anastasia con tre gol. Il Punto di Svolta conquista la posta in palio sull'isola: battuto il Barano a domicilio. La Virtus San Gennarello si impone in trasferta sul campo della Boys Campania Ponticelli, pari senza gol tra Micri e Viribus. Balzo importante per San Giorgio e Ottaviano, superati gli esami Sant'Agnello e Massa Lubrense. Successo di misura per il Vico Equense sul San Vito Positano. Stop per la Marchesa contro il Pompei Soccer.

Frattese-Sant'Anastasia 3-0, Ciccone (F), Colella (F), Spilabotte (F)

Barano-Il Punto di Svolta 0-2, Chirullo (PdS), Paladino (PdS)

Boys Campania Ponticelli-Virtus San Gennarello 2-3, Rossi (BC), Castiello (VSG), Talia (VSG), Esposito (BC), Talia (VSG)

Micri-Viribus 0-0

Sant'Agnello-MP San Giorgio 1-2, Ferraro (SA), Ascione (SG), Contarin (SG)

Vico Equense-San Vito Positano 1-0, Esposito (VE)

Ottaviano-Massa Lubrense 1-0, Nebula (O)

Pompei Soccer-Marchesa 3-0, Guadagno (PS), D'Aniello (PS), Liguoro (PS)

Girone C

Pareggio esterno per il Terzigno, i rossoneri strappano un punto al Lions Montemiletto. Sconfitta in trasferta per il Marigliano, impegnato sul campo della Virtus Goti.

Lions Montemiletto-Terzigno 1-1, Coquin (LM), Lanzieri (T)

Virtus Goti-FC Marigliano 3-2, Izzo (VG), Russo (VG), Del Prete (M), Del Prete (M), Maietta (VG)

Saviano-Montesarchio domenica 17 dicembre ore 10.30

Baiano-San Vitaliano domenica 17 dicembre ore 14.30

Cimitile-Sporting Pietrelcina domenica 17 dicembre ore 14.30

Girone D

Vittoria fuori casa per l'Agerola sul rettangolo verde del San Valentino, manita della Virtus Stabia contro il Real Palomonte.

Real Palomonte-Virtus Stabia 0-5, tripletta Farriciello (VS), Pagano (VS), Cioffi (VS)

San Valentino-Agerola 0-2, Ascione (A), Ascione (A)