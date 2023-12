Promozione Campania, i risultati della 14a giornata: vincono Virtus Stabia e Marchesa. Si arrende la Virtus Afragola

Quattordicesima giornata del campionato di Promozione, le squadre napoletane tornano in campo per affrontare i rispettivi impegni nei quattro gironi. Questi i risultati e i marcatori al termine dei novanta minuti di gioco.

Girone A

Rallenta il Neapolis che non va oltre il pareggio sul campo della Virtus Liburia, la sfida si chiude senza gol. La formazione grigioro resta in vetta alla classifica, ma viene agganciata dalla Sessana, protagonista di un successo interno contro l'Isola di Procida: in gol Esposito e Granato. Si ferma la corsa anche della Virtus Afragola sul campo della Polisportiva Puglianello. Secondo ko per la gestione Del Prete, soltanto Balsamo rende meno amaro il sabato pomeriggio dei rossoblù. Per i padroni dei casa da segnalare le reti di Scuotto, Dragone e D'Andrea. Il Villa Literno fa tris all'Oratorio Don Guanella Scampia.

Virtus Liburia-Neapolis 0-0

Sessana-Isola di Procida 2-0, Esposito (S), Granato (S)

Polisportiva Puglianello-Virtus Afragola 3-0, Scuotto (P), Dragone (P), D'Andrea (P), Balsamo (VA)

Villa Literno-Oratorio Don Guanella Scampia 3-0, Crispino (VL), Ferraro (VL), Roma (VL)

Cardito-Fortitudo Campi Flegrei domenica 10 dicembre ore 11.00

Nuova Napoli Nord-Boys Caivanese domenica 10 dicembre ore 15.30

Girone B

Troppa Marchesa, la Boys Campania Ponticelli va ko: 5-1 per gli uomini di Cirillo che restano nei piani alti della classifica. Clamorosa sconfitta per la Virtus San Gennarello contro la Micri (1-6), il Massa Lubrense si impone contro il Vico Equense.

Marchesa-Boys Campania Ponticelli 5-1, Blasio (M), Polise (M), aut. Mignogna (M), Flora (BCP), Cangiano (M), Cangiano (M)

Virtus San Gennarello-Micri 1-6, Di Giacomo (M), Di Giacomo (M), Castiello (VSG), Di Giacomo (M), Ronzullo (M), Ronzullo (M), Esposito (M)

Massa Lubrense-Vico Equense 2-1, Tizzani (ML), Aiello (ML), Cascone (VE)

Il Punto di Svolta-Ottaviano domenica 10 dicembre ore 11.00

Viribus-Frattese domenica 10 dicembre ore 11.00

MP San Giorio-Barano domenica 10 dicembre ore 14.30

San Vito Positano-Pompei Soccer domenica 10 dicembre ore 14.30

Sant'Anastasia-Sant'Agnello domenica 10 dicembre ore 17.00

Girone C

Botta e risposta tra San Vitaliano e Saviano, il Terzigno conquista il bottino pieno contro il Carotenuto.

San Vitaliano-Saviano 1-1, Angieri (SV), Schibano (S)

Terzigno-Carotenuto 2-1, Di Palma (T), Carrella (T)

FC Marigliano-Cimitile domenica 10 dicembre ore 14.30

Girone D

Una grande Virtus Stabia ferma l'Atletico San Gregorio e accorcia rispetto alle posizioni di vertice.

Virtus Stabia-Atletico San Gregorio 5-3, Gullo (ASG), Pagano (VS), Gullo (ASG), Farriciello (VS), Farriciello (VS), Farriciello (VS), Serritella (ASG), Porzio (VS)

Agerola-Temeraria San Mango domenica 10 dicembre ore 14.30