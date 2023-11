Promozione Campania, i risultati della 12a giornata: show tra Marchesa e Frattese, frena la Neapolis. Vincono Virtus Afragola, Cimitile e Virtus Stabia

Dodicesima giornata del campionato di Promozione, le squadre napoletane tornano in campo per affrontare i rispettivi impegni nei quattro gironi. Questi i risultati e i marcatori al termine dei novanta minuti di gioco.

Girone A

La capolista Neapolis rallenta la sua corsa nella tana del Casal di Principe, il pirotecnico match dello stadio Comunale Scalzone termina con il risultato di 2-2. Agli ospiti dunque non basta la caparbietà esterna, la squadra viene raggiunta in vetta dalla Sessana, protagonista di una vittoria all'inglese contro la Boys Caivanese: in gol Carbonaro, nel primo tempo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, e Fava, con un mancino nella ripresa. Terzo successo consecutivo per la Virtus Afragola che sbanca il rettangolo verde del Villa Literno. Dopo una frazione iniziale avara di emozioni, complici le condizioni del terreno di gioco al limite della praticabilità, nella ripresa ci pensa Balsamo a risolvere la sfida in ripartenza. Nel finale Speranza mette i guantoni sulla vittoria rossoblù. La Fortitudo Campi Flegrei stende a domicilio il Vitulazio con un poker: tripletta di Monda e sigillo di Grieco, i padroni di casa rendono meno pesante il passivo con D'Anna.

Casal di Principe-Neapolis 2-2

Sessana-Boys Caivanese 2-0, Carbonaro (S), Fava (S)

Villa Literno-Virtus Afragola 0-1, Balsamo (VA)

Vitulazio-Fortitudo Campi Flegrei 1-4, Monda (FCF), Monda (FCF), Monda (FCF), D'Anna (V), Grieco (FCF)

Virtus Liburia-Oratorio Don Guanella Scampia domenica 26 novembre ore 10.30

Cardito-Isola di Procida domenica 26 novembre ore 11.00

Nuova Napoli Nord-Cellolese domenica 26 novembre ore 15.00

Girone B

Lo scontro diretto tra Marchesa e Frattese va in archivio con il punteggio di 2-2. La doppietta di Polise illude la formazione locale che viene ripresa dai nerostellati nel secondo tempo con le reti di De Lucia e Gallo. Ad approfittare del pareggio è la Virtus San Gennarello che, dopo una partita show con il Sant'Agnello, agguanta proprio la Marchesa classifica. Gli ospiti passano in vantaggio con Manzi, il pari di casa porta la firma di Castiello. Nel finale di prima frazione Sorrentino ribalta il punteggio, ma i ragazzi di Guarracino non ci stanno e segnano con Raineri. La truppa di Peluso riesce a reagire e sigla due gol, ancora con Castiello e con Ciardulli. A dieci dal termine Solimeno riapre la contesa, ma al triplice fischio è 4-3 al Comunale di Ottaviano. Il San Giorgio regola il Vico Equense, la Viribus resta in scia delle big con la vittoria sul Barano. Punti salvezza importanti per Ottaviano e Massa Lubrense, rispettivamente contro Sant'Anastasia e Pompei Soccer.

Marchesa-Frattese 2-2, Polise (M), Polise (M), De Lucia (F), Gallo (F)

MP San Giorgio-Vico Equense 2-0, Ascione (SG), Banco (SG)

Virtus San Gennarello-Sant'Agnello 4-3, Manzi (SA), Castiello (SG), Sorrentino (SG), Raineri (SA), Castiello (SG), Ciardulli (SG), Solimeno (SA)

Pompei Soccer-Massa Lubrense 1-3

Sant'Anastasia-Ottaviano 1-2

Viribus-Barano 2-1, Labbra (V), D'Avino (V), Sorbo (B)

Il Punto di Svolta-San Vito Positano domenica 26 novembre ore 11.00

Boys Napoli Ponticelli-Micri domenica 26 novembre ore 11.00

Girone C

Il San Vitaliano manda al tappeto il Carotenuto con un gol di Calvanico, il Cimitile supera il test Terzigno nelle battute finali con Pastore e Buonocore. Ai rossoneri serve a poco il vantaggio iniziale di Di Palma.

San Vitaliano-Carotenuto 1-0, Calvanico (SV)

Terzigno-Cimitile 1-2, Di Palma (T), Pastore (C), Buonocore (C)

Saviano-Lions Montemiletto domenica 26 novembre ore 10.30

FC Marigliano-Lions Grotta domenica 26 novembre ore 14.30

Girone D

Uragano Virtus Stabia, poker al Sant'Egidio. Succede tutto nel primo tempo con la tripletta di Pagano e il rigore trasformato da Farriciello.

Virtus Stabia-Sant'Egidio 4-0, Pagano (VS), Pagano (VS), Pagano (VS), Farriciello (VS)

Sanseverinese-Agerola domenica 26 novembre ore 14.30