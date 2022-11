Promozione Campania - I risultati della dodicesima giornata del Girone C

Dodicesimo appuntamento stagionale col Girone C di Promozione, le tre napoletane scendono in campo di sabato per affrontare i rispettivi impegni. Sfida al vertice tra il Cimitile e l’Apice, con la formazione di casa che perde lo scontro diretto contro la compagine biancazzurra. Partita sbloccata da Capodilupo nel primo tempo, nel finale chiude i conti Garzone che mette in cassaforte un successo prezioso per i suoi. Gli ospiti volano a +6 proprio sui granatieri e consolidano la vetta della graduatoria. Passo falso anche per il San Vitaliano che crolla in trasferta sul campo della Savignanese, con quest’ultima che aggancia la zona playoff in maniera momentanea in attesa del completamento del programma. La doppietta di Bongo e la rete di Macchione valgono il tris ai gialloblù che non riescono a reagire e incassano il quinto ko in campionato. Vittoria all’inglese per il Ponte 98 nel match contro l’Ottaviano: decidono le finalizzazioni di Moccia e Santamaria che regalano i tre punti ai giallorossi nel confronto diretto con i rossoblù.

I risultati della 12esima giornata

Cimitile-Apice 0-2, Capodilupo (A), Garzone (A)

Savignanese-San Vitaliano 3-0, Bongo (Sav), Macchione (Sav), Bongo (Sav)

Ponte 98-Ottaviano 2-0, Moccia (P), Santamaria (P)