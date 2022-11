Promozione Campania - I risultati della dodicesima giornata del Girone B

Dodicesima giornata del Girone B di Promozione, le squadre napoletane scendono in campo come da programma per affrontare un nuovo turno di campionato. Oltre al rinvio di Barano-Isola di Procida a data da destinarsi, sono altre cinque le partite in agenda nel sabato dedicato al calcio dilettantistico. Due, invece, i posticipi della domenica con la Viribus che accoglie l’Agerola e con l’Oratorio Don Guanella Scampia che fa visita al Quartograd. La capolista Santa Maria la Carità ruggisce ancora e piega il Terzigno tra le mura amiche: vittoria all’inglese per la compagine di Durazzo che si afferma con le marcature di Farriciello al 21’ su assistenza di Apuzzo e con Gargiulo ad avvio secondo tempo al 48’ su suggerimento dalla corsia sinistra. Sale ancora in classifica la primatista del raggruppamento, tallonata costantemente dal Punto di Svolta distante sette lunghezze. La compagine verde si afferma sul campo del Sant’Anastasia. Il vantaggio arriva al 18’ con Paladino che, ben servito dalle retrovie, trova il varco vincente dalla destra. Ad inizio ripresa, al 54’, ancora Paladino sigla la doppietta dopo una respinta della difesa con un tiro a giro. Nel recupero, i padroni di casa accorciano con un bolide di Visone dalla distanza.

Numerose occasioni nel match tra Virtus Vesuvio Ottaviano e Frattamaggiore, ma il risultato non si sblocca e al triplice fischio è 0-0. Al 19’ Ilardi sfiora il gol con un tentativo su errore in costruzione degli avversari, al 22’ D’Auria si oppone a D’Avino. Al 28’ Cardore va vicino alla rete da punizione, nel finale di primo tempo ci provano Castiglione e Costanzo ma nessuna giocata concreta. Al 69’ D’Auria si distende su conclusione di D’Avino, al 70’ grande intervento di Shevchenko su iniziativa di Bosson. Poi, mancino di Di Crosta: traiettoria larga alla sinistra del portiere. Al 73’ destro da distanza siderale di Rubino, respinge D’Auria. Nel recupero espulso Costanzo per doppia ammonizione. Pari senza marcature anche nella sfida disputata allo Stadio Vittorio De Sica di Montepertuso tra San Vito Positano e Cercola. Conquista il bottino pieno il San Sebastiano contro la Vis Frattaminorese: al 5’ Konaté sblocca per i locali, al quarto d’ora Crispino pareggia per gli ospiti. Nel secondo tempo, i rossoblù dilagano con Passariello al 57’ e con Borriello nel recupero al 93’.

I risultati della 12esima giornata

Santa Maria la Carità-Terzigno 2-0, Farriciello (SMC), Gargiulo (SMC)

Sant’Anastasia-Punto di Svolta 1-2, Paladino (PdS), Paladino (PdS), Visone (SA)

San Vito Positano-Cercola 0-0

Virtus Vesuvio Ottaviano-Frattamaggiore 0-0

San Sebastiano-Vis Frattaminorese 3-1, Konaté (S), Crispino (VF), Passariello (S), Borriello (S)

Viribus-Agerola domenica 27 novembre alle ore 14.30

Quartograd-Oratorio Don Guanella Scampia domenica 27 novembre alle ore 15.00

Barano-Isola di Procida RINVIATA