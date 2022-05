Promozione Campania - Rione Terra spaziale, sconfitto anche il Cellole: tris flegreo al Chiovato

È un Rione Terra spaziale quello che va in scena allo Stadio Chiovato. Gli uomini di Gennaro Monaco, dopo aver eliminato Oratorio Don Guanella Scampia e Quartograd nel Girone C di Promozione, si guadagnano la semifinale playoff battendo il Cellole tra le mura amiche. Un successo di carattere e di abnegazione per i flegrei che si confermano la rivelazione stagionale.

A Bacoli si affrontano le uniche due terze classificate nei propri gironi in uno spareggio ad eliminazione per continuare a puntare l’Eccellenza. Il Rione Terra subisce all’inizio la partenza determinata del Cellole ma pian piano emerge nel corso della gara e si sblocca. Dominio ospite nei primi venti minuti di gioco, ma le conclusioni sono dalla distanza e Navarra non deve compiere interventi importanti. Al 21' Marasco innesca Lucignano che arriva in ritardo all'impatto. Al 35' un cross in area flegrea non allontanato bene porta Bosco ad una pericolosa girata che finisce di poco alta. Al 43' Marasco si mette in proprio sfruttando una giocata illuminante di Granata: acrobazia del capitano e sfera nel sacco.

Nella ripresa, i padroni di casa approcciano meglio. Al 67' Capogrosso sfiora il raddoppio, D'Andrea si oppone. Il 2-0 arriva al 73' col colpo di testa preciso di Granata sul bel suggerimento di Carandente. Mister Monaco concede spazio ai giovani per mantenere alta l’intensità e far male in ripartenza. Sull’asse Scherillo-Ciotola, quest’ultimo realizza un pregevole gol di tacco all'83'. C’è spazio nel finale per la marcatura di Freda che approfitta di una corta respinta di Navarra e fa 3-1. Nel prossimo turno dei playoff, il Rione Terra sfiderà il Givova Capri Anacapri.