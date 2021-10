Promozione Campania - Il punto sul Girone C: Quartograd e Virtus Afragola ok, bene la Vis Frattaminorese. Spuntano due pareggi

Va in archivio il settimo turno del campionato di Promozione. Ben cinque partite si sono disputate nel programma odierno: tra sorprese e certezze, il Girone C offre spunti interessanti in vista del prosieguo.

Dominio del Quartograd contro il Lacco Ameno. Mario Polverino sblocca con un rigore procurato da Imbriani, quest'ultimo è lesto a raddoppiare poco dopo. Manzo cala il tris nella ripresa, ancora Mario Polverino e Bruno schiantano definitivamente i rossoneri. Sesta vittoria per i ragazzi di Longobardi che si riprendono la vetta della classifica. Gli isolani incappano in un brutto ko e restano in ultima posizione. Pirotecnico 3-2 tra Virtus Afragola e Terzigno: doppietta di Zaccaro e gol di Perna per i giallazzurri, la brigata di Califano segna con Nunziata e Tipaldi.

Il Città di Casoria impatta contro la Puteolana e non riesce a guadagnare l'intera posta in palio utile in chiave salvezza. Partita divertente e avvincente quella andata in scena allo Stadio Vittorio Papa di Cardito. Il vantaggio è per i flegrei nella fase conclusiva del primo tempo. Navarra approfitta di una respinta non perfetta della difesa per beffare Esposito e sbloccare il risultato. I viola credono nel pareggio e al 71' Troisi agguantano l'1-1 dagli undici metri. Al 75' Cardone sciupa il jolly dal penalty calciando alto e sprecando l'occasione per la vittoria ospite.

Sconfitta per il Montecalcio al Vezzuto-Marasco, è la Vis Frattaminorese ad imporsi di misura con la rete di Arena a cinque minuti dal novantesimo. Il guizzo del calciatore permette alla formazione gialloblù di sbancare Monte di Procida e prosegue la caccia alla zona nobile della classifica. Gli isolani restano in piena griglia playout e sono chiamati a ottenere lunghezze quanto prima. Botta e risposta tra Sant'Anastasia e Isola di Procida allo Stadio Agostino De Cicco: Porricelli per i locali e Veneziano per gli ospiti vanno in gol. La squadra biancorossa strappa un buon punto in trasferta, si arresta la corsa della compagine di casa.