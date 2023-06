Pompei Soccer verso la Promozione: mister Monetta in panchina, definito lo staff

Il Pompei Soccer getta le basi per la prossima stagione sportiva. Il club, con una nota ufficiale, ha scelto di puntare su Roberto Monetta per la panchina. Il tecnico, nelle ultime due stagioni, ha allenato il Nocera Superiore in Promozione, raggiungendo ottimi risultati. Il primo anno ha chiuso il campionato al sesto posto, mentre nello scorso torneo ha raggiunto la salvezza: “Per iniziare vorrei ringraziare i presidenti e i direttori Cirillo e Baino. Mi hanno chiamato e sin da subito mi hanno fatto capire la voglia di portare avanti questo tipo di progetto, molto simile a quello del Nocera Superiore, ovvero quello di valorizzare i giovani. Per quanto riguarda la composizione della rosa, ho massima fiducia nel direttore sportivo, il quale si è già attivato da diverse settimane. Non vedo l’ora di iniziare”. Andranno a formare lo staff tecnico, Vincenzo Longobardi (allenatore in seconda), Michele Di Martino (preparatore dei portieri) e Dante Grassi (preparatore atletico).