Promozione - Nasce il Pompei Soccer, Cirillo è il direttore sportivo

Nuovo sodalizio nella città di Pompei. Dalla spinta imprenditoriale dei presidenti Gennaro Gravina e Gianluca De Lisio nasce il Pompei Soccer, grazie al titolo sportivo prelevato dall’A.S.D. Nocera Superiore RS3. La nuova società si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Promozione Campania per la stagione 2023/2024. Nelle scorse ore è stato ufficializzato anche il direttore sportivo, ruolo affidato a Gianluca Cirillo. Negli ultimi anni è stato tra i fautori e promotori del ritorno calcistico a Boscotrecase. Il nuovo dirigente è già a lavoro per scegliere il mister e allestire la squadra in vista dell’annata in Promozione: “Arrivo con grande entusiasmo e ringrazio i presidenti Gravina e De Lisio per aver riposto fiducia in me. In linea con la società intendiamo allestire una squadra giovane, ma che possa ben figurare in campionato. Il nostro obiettivo sarà quello di centrare quanto prima una salvezza tranquilla. Metteremo le basi per il futuro con una Juniores sotto età, per crescere i nostri giocatori del futuro. Questo è una progetto ambizioso e sono lieto di aver sposato una causa come questa, perché le premesse sono ottime. Presto sarà svelato il nome dell’allenatore della prima squadra”.