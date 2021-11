Promozione Campania - Il punto sul Girone C: vittorie interne per Città di Casoria, Vis Frattaminorese e Oratorio Don Guanella Scampia

Giornata proficua per le partenopee del Girone C di Promozione impegnate nel fortino interno. Oltre al successo largo del Rione Terra sul Lacco Ameno, anche altre tre compagini sono riuscite a far valere il fattore campo. Il Città di Casoria si impone sulla Virtus Afragola con un risultato all'inglese. La Vis Frattaminorese cala il poker sull'Isola di Procida, mentre l'Oratorio Don Guanella Scampia passa di misura sulla Puteolana.

I viola, obbligati a dimenticare la pesante sconfitta rimediata in Coppa Campania, catturano la scena al Vittorio Papa di Cardito con una prova concreta e decisa. Uomini di Borriello in vantaggio dopo dieci minuti di cronometro. Laezza sfrutta una palla alta a scavalcare la retroguardia avversaria e batte D'Auria con un pallonetto. Il team locale sfiora il raddoppio con Nota su punizione, la risposta degli ospiti arriva con Rispoli che riesce a superare Di Felice: l'arbitro annulla per offside. Il 2-0 casalingo porta ancora la firma di Laezza: scambio tra Ismail e Ronga, quest'ultimo pesca il numero 9 che deposita nel sacco.

Vittoria preziosa per la Vis Frattaminorese che rafforza la seconda posizione in classifica e riduce la distanza dal Quartograd, atteso dal confronto in programma col Terzigno. La doppietta di Capasso e le reti di Arena e Medina decidono la partita contro gli isolani biancorossi, alla quarta sconfitta in campionato e ancorati alla zona bassa. Turno che sorride all'Oratorio Don Guanella Scampia, i ragazzi di Fabio Esposito battono con un solo gol la Puteolana. Il match winner dell'appuntamento dello Stadio Landieri è Chianese.