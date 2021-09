Promozione Campania, Girone D - Viribus Unitis-Atletico Pagani 3-0: Pezzella indovina la sostituzione, Donvito eroe a Brusciano

Il percorso in campionato per la Viribus Unitis comincia col piede giusto, l'Atletico Pagani è stato spazzato via nel finale della partita. Nonostante le sbavature in zona avanzata e la resistenza ad oltranza dei salernitani, la formazione rossoblù riesce ad imporsi nell'ultimo quarto d'ora con un cambio indovinato dal tecnico Armando Pezzella.

Avvio dominante e intraprendente per il team casalingo. Al 9' Maione spreca una buona opportunità da mattonella invitante, il calciatore fallisce davanti a Vitiello. Il ritmo della sfida non è alto, la condizione fisica non è ottimale e ci sono continue sbavature da una parte all'altra. Sul piano del gioco, la Viribus non lascia troppi palloni giocabili agli avversari. Il Pagani, d'altro canto, prova a sfruttare le ripartenze. La partita è spezzettata e non regala emozioni, bisogna attendere il secondo tempo per qualche spunto interessante.

L'inizio ripresa è ancora di marca vesuviana che riesce a timbrare il cartellino con Izzo. Il direttore di gara, però, annulla i festeggiamenti per fuorigioco. Discorso analogo per i biancoblù con Balzano, la rete - in uno dei pochi spunti offensivi - viene congelata. Pezzella, però, ha l'asso nella manica: dalla panchina subentra Donvito che indossa le vesti dell'eroe allo Stadio Comunale di Brusciano. Il giovanissimo classe 2002, dopo appena tre minuti dall'ingresso, porta avanti i suoi: al 75' il calciatore parte sul filo del fuorigioco e mette la firma sulla gara approfittando del passaggio di De Martino. Cinque minuti più tardi, Marotta viene atterrato in area: il numero 9 s'incarica della battuta dal dischetto e raddoppia. Nel recupero, ancora Donvito scavalca Vitiello e cala il tris.

Ottime risposte per l'allenatore rossoblù, la performance e la reattività della panchina risolvono una gara difficile. La Viribus passa al debutto, c'è poco da fare per l'Atletico Pagani che deve rimuovere la prova sottotono e proiettarsi al prossimo impegno in agenda.