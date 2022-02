Promozione Campania - Il punto sul Girone D: la Viribus dilaga, ko San Giuseppe

Il pareggio pirotecnico, nel segno dei bomber, tra Massa Lubrense e Santa Maria la Carità. Ed altri due anticipi nel sabato dedicato al Girone D di Promozione. Il San Vito Positano ha sbancato il rettangolo verde del San Giuseppe, troppa Viribus per lo Striano che incassa addirittura un pokerissimo. Ecco come sono andate le sfide, valide per la ventesima giornata della competizione.

Sconfitta di misura per i vesuviani in maglia biancoblù che crollano nel confronto casalingo con la formazione salernitana. Non basta Talia alla squadra locale che incassa l'undicesima sconfitta in campionato e resta in terzultima posizione. Sorridono i giallorossi che passano con le reti di Volpe e Martone. Un successo prezioso per gli ospiti che si rilanciano in graduatoria dopo un periodo tutt'altro che semplice. Il prossimo appuntamento riserverà il derby vesuviano col San Sebastiano, un vero e proprio scontro salvezza che sarà fondamentale per la risalita.

La Viribus annienta il fanalino di coda Striano ed espugna lo Stadio Comunale di Ottaviano. Primo tempo che va in archivio col doppio vantaggio per la brigata allenata da Pezzella: una rete di Pompeo al 22' sblocca il risultato, Cangianiello raddoppia poco dopo. Nella ripresa si scatenano i rossoblù che segnano altre tre reti. La doppietta di Marotta e il timbro di Orefice definiscono la manita finale. Per i padroni di casa, invece, c'è il gol della bandiera che rende meno amara la giornata. Lo Striano sarà ospite del Victoria Marra nel prossimo turno del torneo, la Viribus ospiterà il Cercola.