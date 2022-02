Promozione Campania - Il punto sul Girone D: successi in trasferta per Viribus e Santa Maria la Carità

È andata in archivio la diciottesima giornata del campionato di Promozione. Il Girone D ha messo in risalto punteggi sorprendenti e certezze ormai evidenti. Non si ferma più il Massa Lubrense che supera l'ostilità dell'Agerola tra le mura amiche del Cerulli, crolla al Capasso il San Sebastiano contro il Victoria Marra. Clamorosa la vittoria dell'Atletico Pagani sul San Vito Positano, risultato che consente al Givova Capri Anacapri di prendersi la seconda posizione dopo l'hurrà ottenuto sul rettangolo verde del Gragnano. Sorride il Cercola nel confronto diretto col Micri al Borsellino.

Strappa i tre punti la Viribus sul manto erboso del San Giuseppe: il derby vesuviano va alla compagine allenata da Pezzella. Un gol per tempo per i rossoblù che si piazzano al centro della classifica e agganciano la coppia Agerola-Micri. Sblocca la sfida il sussulto di Orefice al 12', una rete che spiana la strada agli ospiti. I padroni di casa provano a rientrare nella contesa, ma al 72' si concretizza la doccia gelata con Maione che fissa lo 0-2 definitivo. Il prossimo turno riserverà l'incontro casalingo per la Viribus contro il Gragnano, mentre il San Giuseppe sarà ospite del Victoria Marra.

Dominante il Santa Maria la Carità sul fanalino di coda Striano: 1-3 in favore dei sammaritani al Comunale di Ottaviano. A decidere i novanta minuti sono le realizzazioni di Blasio, Cioffi e Farriciello che si conferma sempre più bomber del team di Durazzo. Crolla ancora la formazione locale che resta in ultima posizione, al contempo i rossazzurri scalano la classifica. La prossima giornata vedrà il Santa Maria la Carità impegnato in casa col Cercola nel testa a testa in griglia playoff. Lo Striano farà visita al Givova Capri Anacapri al San Costanzo.