Promozione Campania/Girone D - Il derby vesuviano va alla Viribus: battuto il San Sebastiano

Il campionato di Promozione è giunto alla diciassettesima giornata, il Girone D riserva il derby vesuviano tra la Viribus e il San Sebastiano. Entrambe cercano punti in ottica salvezza, l'intenzione è posizionarsi fuori dalla griglia playout. I rossoblù sono avanti di quattro lunghezze sugli avversari e puntano ad incrementare la distanza. I rossazzurri, dal canto loro, hanno l'ambizione di rilanciarsi.

La partita, nella prima parte della frazione iniziale, è equilibrata nel risultato. I padroni di casa ci provano, gli ospiti resistono e provano a rispondere. Al 30' la contesa si stappa col sigillo di D'Avino che vale il vantaggio per i locali, l'inerzia della sfida è dalla parte dei ragazzi di mister Pezzella che al 42' trovano anche il raddoppio con Marotta. Il tris porta la firma di Orefice, ma il San Sebastiano accorcia poco dopo. Una rete che serve soltanto per le statistiche, come quella nel finale, perché ci pensa Donvito a chiudere il discorso per il poker casalingo.

Vittoria convincente per la Viribus che sale a quota 25 punti in classifica e sarà atteso dal San Giuseppe nel prossimo turno in programma. Il San Sebastiano, che resta a 18 punti, dovrà riscattarsi tra le mura amiche tra una settimana contro il Victoria Marra.