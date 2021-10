Promozione Campania/Girone D - La Viribus fa valere il fattore campo, San Giuseppe ko a Brusciano

Squadra in casa

Squadra in casa Viribus Somma 100

La fiducia della Viribus, la salute del San Giuseppe. Allo Stadio Comunale di Brusciano si disputa il quinto turno del Girone D di Promozione Campania. I rossoblù allenati da mister Pezzella sono reduci dal successo di misura sul campo del San Sebastiano con la firma di Vertola, uomo copertina e match winner. I gialloblù di Di Martino, provenienti dal pareggio in rimonta contro il Givova Capri Anacapri, cercano conferme in trasferta.

L'incontro, tuttavia, pende dalla parte dei padroni di casa. La Viribus schiaccia gli avversari fin dalle battute iniziali, il team locale mette gli ospiti alle corde. È un confronto senza storia, l'acuto di Giuseppe Marotta dopo cinque giri di cronometro incanala la sfida nella giusta direzione. Tredici giri di lancette più tardi, Raffaele Improta concretizza la manovra dei rossoblù e regala il raddoppio all'undici di Pezzella.

I gialloblù provano a restare in gara, le occasioni create però non sorprendo la difesa. E nel corso della ripresa si materializza il tris. È Giuseppe Martino ad entrare nella lista dei marcatori con il gol che chiude definitivamente i giochi. La Viribus, con il successo, supera il San Vito Positano e si piazza in vetta con la Massa Lubrese, attesa dalla partita con l'Agerola. Il San Giuseppe scivola nella griglia playout, serve una sterzata immediata.