Promozione Campania/Girone D - La Viribus supera il Micri in rimonta: è 3-1 al triplice fischio

Il Girone D di Promozione sta per arrivare al giro di boa. L'undicesimo turno della competizione riserva il confronto tra la Viribus e il Micri. I padroni di casa, costruiti per i vertici della classifica, sono in un momento negativo. Gli ospiti sono tra le rivelazioni del torneo e puntano ad un altro risultato utile. La partenza della squadra biancoblù è migliore, Di Giacomo spaventa la retroguardia locale con una conclusione disinnescata da Pardo. Tocca poi a Martino, da calcio piazzato, tentare di beffare l'estremo difensore. Al 28' Pardo non trattiene una giocata da palla inattiva di Martino e Auriemma sigla il tap-in. Sul ribaltamento di fronte, due giri di lancette dopo, Marotta cerca con un traversone basso Martino che pareggia da mattonella interessante. Al 63' Falco sfrutta una sfera vagante, controlla e completa la rimonta. Al 68' Marotta si invola e davanti al guardiano avversario non sbaglia per il 3-1.

Il tabellino

Viribus: Pardo; De Martino (70′ De Vita); Gammella (59′ Dalia); Vertola; Desiato (93′ Giordano); Giunta; Falco; Marotta (79′ Ascione); Marotta (70′ Arcobelli); Russo; Martino. A disposizione: Beneduce; Improta; Izzo; Sannino. Allenatore: Armando Pezzella

Micri: Di Noia; Criscuolo (70′ Varriale); Speciale; Ronzullo; Casillo (93′ Capozzoli); Berrino; Bosco (70′ Pino); Di Noia (79′ Velotti); Auriemma; Di Giacomo; Martino (52′ Spada). A disposizione: De Liguori; Provenzano; Carrese; Spoleto. Allenatore: Fabio Marchisano

Arbitro: Emanuele Rotondo di Frattamaggiore

Assistenti: Giuseppe Andrea Palomba di Torre del Greco e Luigi Di Sauro di Torre del Greco

Marcatori: 28′ Auriemma (M); 30′ Martino (V); 63′ Falco (V); 68′ Marotta (V)