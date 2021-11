Promozione Campania/Girone D - Massa Lubrense sempre più primo: Marino abbatte la Viribus

È una vittoria fondamentale in ottica classifica e per il prosieguo della stagione. Il Massa Lubrense sbanca anche il Comunale di Brusciano nel big match di giornata contro la Viribus. I rossoblù di Pezzella crollano nell'incontro casalingo, la sfida di vertice vede i costieri conquistare l'intera posta in palio. A decidere i novanta minuti è il sigillo di Marino, una rete che vale tre punti pesantissimi per la vetta.

Le condizioni del terreno di gioco non sono ottimali a causa del clima degli ultimi giorni, i nerazzurri fanno valere l'etichetta di capolista e si fiondano subito alla ricerca del vantaggio. Il primo tentativo della partita è di Breglia, Pardo compie un intervento non complicato. La truppa ospite preme sull'acceleratore e si affaccia ancora in avanti: D'Esposito fa partire un traversone, Marino controlla la sfera, salta un difensore e deposita in rete. Al 29' Vertola sfodera un cross, Arcobelli sale in cielo ma non riesce ad indirizzare verso lo specchio. Nel finale di frazione, Arcobelli e Izzo dialogano: Micco è miracoloso in uscita. Chiude la frazione una punizione di Marotta che chiama ancora in causa l'estremo difensore.

La Viribus tiene il possesso altresì ad avvio ripresa, il Massa Lubrense si difende e il bunker regge. Al 59' Maione, da mattonella interessante, trova la deviazione del diretto marcatore che non consente al giocatore di ribadire in porta. I costieri si proiettano in avanti con Breglia al 70', la conclusione da fuori trova la parata per Prado. Al 72' l'arbitro sventola un cartellino rosso nei confronti di Veniero. L'ultimo sussulto dei rossoblù porta la firma di Arcobelli che, servito da Ascione, calcia tra le braccia di uno strepitoso Miccio.

Vince il Massa Lubrense che sale a venticinque punti in classifica e mantiene la distanza di due lunghezze dall'inseguitore San Vito Positano. La Viribus resta al terzo posto, in attesa dell'impegno di domani del Victoria Marra.