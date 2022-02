Promozione Campania/Girone D - Troppa Viribus per il Gragnano: 3-1 al Comunale di Brusciano

Anticipo del sabato di Promozione, il Girone D mette in evidenza il testa a testa tra Viribus e Gragnano. I rossoblù puntano alla vittoria per agganciare la zona playoff, i gialloblù cercano un risultato utile in chiave salvezza. Allo Stadio Comunale di Brusciano va in scena l'incontro valido per la diciannovesima giornata della competizione. Novanta minuti di divertimento e di capovolgimenti di fronte, al triplice fischio sono i vesuviani ad esultare. Bastano diciassette giri di cronometro alla squadra di mister Pezzella prima di sbloccare il risultato. Ci pensa Marotta, protagonista di giornata, a farsi trovare pronto all'appuntamento per il vantaggio iniziale. Una frazione equilibrata che va in archivio senza ulteriori modifiche nel punteggio. La ripresa si apre col raddoppio della Viribus: è ancora Marotta al 52' ad ampliare le distanze. Al 69' Orefice chiude i giochi col tris e i tre punti vanno in cassaforte. Al 72' Amendola rende meno pesante la sconfitta e sigla la rete della bandiera. I rossoblù salgono a quota 31 punti e in quinta posizione: il prossimo match riserverà la trasferta sul campo dello Striano. Per i gialloblù matura un ko, c'è bisogno di una reazione nella sfida casalinga col Victoria Marra tra una settimana.