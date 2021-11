Promozione Campania/Girone D - Striano, continua la crisi di risultati: Victoria Marra corsaro al Comunale

Un weekend da dimenticare. L'ennesimo dall'inizio della stagione. Lo Striano non riesce a reagire alla crisi di risultati e impatta in un'altra sconfitta. Ottava disfatta consecutiva, zero punti in classifica dopo 720' disputati e un dato impietoso per quanto concerne la differenza reti (appena due segnati, ben ventiquattro incassati). Al Comunale passa anche il Victoria Marra che infila la quinta vittoria in campionato e si porta in piena griglia playoff a ridosso delle zone nobili.

È una sfida a senso unico e si decide tutto nel primo tempo. Il protagonista di giornata è Daniele Acanfora che sale in cattedra con una prestazione personale di spessore. Il numero nove, da centravanti di categoria, mette a segno una tripletta di pregevole fattura che abbatte le resistenze locali e consente alla sua brigata di sbancare il manto erboso degli avversari. Una vera e propria furia quella portata avanti dal centravanti che si abbatte sui partenopei e li condanna al ko.

Lo Striano resta fanalino di coda del torneo assieme al Gragnano, atteso dalla sfida di domani contro il San Vito Positano. Nel prossimo turno, per i giallorossi ci sarà il test in esterna contro i costieri. Il Victoria Marra sale in graduatoria e si porta a 16 punti, la nona giornata riserverà il confronto casalingo col Cercola.