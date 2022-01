Promozione Campania/Girone D - Striano, primi punti in campionato: steso l'Agerola al Comunale di Ottaviano

Finalmente, Striano. Maledizione sfatata e tabù campionato superato. Il sedicesimo turno del Girone D di Promozione coincide con la prima vittoria dei padroni di casa, fanalino di coda della classifica. Sconfitto l'Agerola allo Stadio Comunale di Ottaviano. Sorrisi, entusiasmo ed estasi dell'ambiente: la squadra locale raccoglie un bottino utile in chiave salvezza e infligge ai rossoneri la terza sconfitta nella competizione. Eppure, alla vigilia i pronostici spingevano per un successo in esterna. Al contrario, lo Striano si oppone e realizza una rimonta inattesa. Vantaggio per l'Agerola con Ceparano, ma il pareggio arriva già nella frazione iniziale. Nella ripresa, invece, si concretizza il 3-1 finale che porta in dote tre punti fondamentali per la risalita: la doppietta di Gigi e il gol di Marchesano fanno esplodere i tifosi sugli spalti. Il prossimo turno riserverà il confronto in trasferta contro il Micri per lo Striano, mentre la truppa di Vivace accoglierà il Cercola.