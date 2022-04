Promozione Campania/Girone D - Super Farriciello, il Santa Maria la Carità chiude con una vittoria: poker al Victoria Marra

Un successo prezioso per chiudere in terza classe, ma non utile per le ambizioni d'alta classifica. Il Santa Maria la Carità fa il suo dovere nell'appuntamento interno contro il Victoria Marra: tuttavia, la squadra di Giovanni Durazzo, complice qualche prova non perfetta, non riesce l'aggancio ai playoff. La vittoria, in contemporanea, del Givova Capri Anacapri non consente ai rossazzurri di tagliare il traguardo. Buone indicazioni, però, arrivano in vista del futuro: la crescita dei giovani, la straordinaria stagione dell'attacco e un entusiasmo importante attorno all'ambiente. A confermarlo anche la buona cornice di pubblico presente oggi al Comunale. La sfida termina con un netto 4-1 in favore dei sammaritani: impressionante Farriciello, autore di quattro reti. Per gli ospiti c'è la gioia di Ferrara che rende meno amara la sconfitta all'ultima giornata.

Così la società al termine della sfida odierna: "Al termine della stagione sportiva è come di consueto tempo di bilanci anche se il nostro lavoro non potrà dirsi concluso perché bisogna già programmare il futuro. La società ringrazia i calciatori, lo staff, mister Durazzo per il campionato disputato, per un terzo posto meritato, per i 49 punti conquistati. Grazie a Voi Brigata Sammaritana e tutta Santa Maria la Carità. Ci siete stati vicini nel bene e nel male, nelle gioie, nelle esultanze e nei momenti bui. Ringraziamo gli Sponsor e i Soci per aver avuto fiducia nel nostro progetto e per aver dato concretezza e credibilità al nostro operato. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Santa Maria la Carità che è stata sempre pronta e disponibile alle nostre richieste. Siamo Orgogliosi di quanto fatto, questo traguardo è soltanto il primo tassello per arrivare sempre più in alto".