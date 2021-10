Promozione Campania/Girone D - Farriciello e Donnarumma per la vittoria della Santa Maria la Carità: Striano battuto al Comunale

Due squadre che vivono momenti differenti. Allo Stadio Comunale va in scena il confronto tra la Santa Maria la Carità e lo Striano. I padroni di casa sono in un buon periodo di forma, le indicazioni di Durazzo stanno dando giusti riscontri alla formazione rossazzurra. I giallorossi, con zero punti in classifica e alla ricerca di un risultato positivo, sono in difficoltà e l'inizio di stagione fortemente negativo non sta aiutando l'ambiente.

Una partita a senso unico, la Santa Maria la Carità infila il secondo successo consecutivo e cala un altro tris. Dopo lo 0-3 rifilato al Gragnano, la squadra locale si impone con il medesimo punteggio sullo Striano. È una gara senza storia, Donnarumma sblocca il risultato al 23'. Nel finale di frazione sale in cattedra il bomber Farriciello autore di una doppietta che certifica l'assoluta qualità dell'attaccante nella categoria. Il centravanti dimentica l'errore dal dischetto alla mezz'ora e sigla due gol utili ai compagni per il raggiungimento dell'intera posta in palio.

Il tecnico Durazzo, al termine della partita, è intervenuto ai microfoni del club: "C'è tanto da lavorare in entrambe le fasi, c'è la continuità di risultati e siamo felici. Affrontavamo una squadra che mi preoccupava, perché pur avendo zero punti veniva a battagliare. Siamo riusciti a mantenere alta la guardia, dopo il gol di Donnarumma ci siamo mossi bene ed è venuta fuori una discreta partita. Farriciello? È un calciatore che non scopriamo oggi, è un bomber di razza. Sta facendo bene, sta dimostrando di essere un grande giocatore. Ci aspettiamo questo ed altro, lui è in grado di farlo. Rosa? Il turnover serviva per capire la disposizione in campo, i subentrati sono entrati bene. Gli under stanno in prima squadra da qualche anno, hanno qualità spiccate. Ci tenevo ad averli con me. Pubblico? Il calcio è un gioco che raggiunge il fine quando la gente si diverte, per me questo è l'obiettivo da raggiungere. Coppa? Teniamo alla competizione, ci puntiamo. Ci sarà la possibilità di schierare calciatori per il minutaggio, sarà un test importantissimo".

Il tabellino

Santa Maria la Carità: De Simone, Russo, D'Amora, Oliva, Blasio, Marasco, Amita, Alfano, Farriciello, Donnarumma, Formisano

Striano: Marchesano, Di Sarno, De Biase, Saldamarco, Cordella, Serafino, Borgia, Stanziano, Serafino A, Gigi, Casillo

Arbitro: Martino (Noc.Inferiore)

Marcatori: 23' Donnarumma, 43' Farriciello, 45' Farriciello (SMLC)