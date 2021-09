Promozione Campania, Girone D - Santa Maria La Carità-San Vito Positano 0-1: costieri ok con la rete in extremis di Fiore

Un acuto nei minuti di recupero per la squadra giallorossa, per i rossazzurri resta la prestazione: gioia ospite al Comunale

Si torna a calpestare l'erba del Comunale. Il Girone D di Promozione Campania mette davanti Santa Maria La Carità e San Vito Positano per la prima giornata del campionato. Accantonati gli impegni di Coppa Italia, le due compagini vanno alla ricerca delle prime gioie nel torneo principale.

Durazzo prepara al meglio la sfida e getta nella mischia il miglior undici possibile. E la prestazione della squadra è convincente, i ragazzi in casacca rossazzurra sfodera una performance convincente. Tentativi offensivi smorzati dai giallorossi e dalle imprecisioni, gli ospiti approfittano dei varchi per colpire. Porta stregata per la Santa Maria La Carità che macina gioco e opportunità. Tuttavia, la porta appare stregata e un solo strappo importante degli ospiti vale il vantaggio e la vittoria. Ci pensa il gol di Fiore, nei minuti di recupero, a sbloccare la sfida e concedere al San Vito Positano l'intera posta in palio al Comunale.

Un esordio da dimenticare per il team locale, la prova collettiva è positiva: restano da limare dettagli importanti per quanto concerne la fase offensiva. Sorridono i costieri che mettono a referto i primi tre punti in campionato e guardano al futuro con fiducia. La seconda giornata, in programma tra una settimana, riserva il San Sebastiano ai rossazzurri mentre i giallorossi ospiteranno il Givova Capri Anacapri.