Promozione Campania/Girone D - Pareggi in Santa Maria la Carità-San Sebastiano e Viribus-Victoria Marra

Il successo largo del Massa Lubrense sullo Striano e il match sospeso tra Givova Capri Anacapri e San Vito Positano. Non solo questo è accaduto nel sabato di calcio al rientro dopo la lunga pausa. Il Girone D di Promozione ha riservato anche il confronto Santa Maria la Carità-San Sebastino e il match Viribus-Victoria Marra.

Pareggio pirotecnico tra i rossazzurri guidati da mister Durazzo e i vesuviani. Partita equilibrata e ricca di colpi di scena, le due squadre si sono affrontate a viso aperto e al triplice fischio hanno dovuto accontentarsi della divisione del bottino: 2-2 è il risultato maturato al termine dell'incontro. Per i padroni di casa sono state fondamentali le reti di Guida e di bomber Farriciello. Non sono bastate, tuttavia, per il successo ed è mancato il sorpasso al Givova in classifica.

Pari, con meno gol, tra i rossoblù di Pezzella e i salernitani. Botta e risposta tra D'Avino per i locali e Acanfora per gli ospiti. Un punto che non permette un rilancio pieno, ma muove la graduatoria per ambedue le compagini. Resta intatta la distanza di tre lunghezze in classifica con i vesuviani che tengono a distanza la fascia playout. La truppa in casacca celeste, al contrario, manca una buona opportunità per tirarsi fuori dalla zona calda.

Il Santa Maria la Carità sarà atteso dalla trasferta sul campo del San Giuseppe, il San Sebastiano ospiterà il Givova Capri Anacapri nel prossimo turno. Derby per il Victoria Marra contro l'Atletico Pagani, mentre la Viribus sarà chiamata all'esame San Vito Positano in esterna.