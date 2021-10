Promozione Campania, Girone D - Doppio Farriciello e Alfano, Santa Maria la Carità vittoriosa sul campo del Gragnano

Ha predicato calma e pazienza dopo il pareggio casalingo con il San Giuseppe. Si invocavano i gol e le realizzazioni vista la mole di gioco costruita in ogni partita. E Giovanni Durazzo ha avuto ragione. La Santa Maria la Carità sbanca il terreno verde del San Michele di Gragnano e conquista tre punti fondamentali per la classifica. È crisi per la formazione locale che resta giù in graduatoria e con una settimana di lavoro che non ha portato i benefici sperati.

Si gioca sotto una pioggia battente e il rettangolo da gioco si presenta in condizioni non ottimali. Il match si apre con una fase di studio e i primi tentativi d'approccio delle due squadre in fase offensiva. Tuttavia, il risultato nei minuti iniziali resta bloccato e la stabilità viene spezzata da un bolide di Catello Alfano. Il classe 2001 scarica un destro dalla lunga distanza, la traiettoria bacia la traversa e si infila alle spalle dell'estremo difensore. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere, i rossazzurri fanno buona guardia e non lasciano varchi agli avversari. Davanti a una buona cornice di pubblico, la partita si disputa su una buona intensità ma interrotta dai fischi del signor Giaquinto di Napoli per i continui contatti.

Il canovaccio della ripresa non è molto diverso dalla frazione d'apertura, i capovolgimenti di fronte sono costanti e anche la tensione prende il sopravvento sul manto erboso. La Santa Maria la Carità, nel contempo, riesce a gestire mentre il Gragnano non trova i giusti spiragli per pungere e pareggiare. Bisogna attendere il 69' per apprezzare una giocata d'attacco tramutata in rete. Gli uomini di Durazzo manovrano sulla destra, su uno spiovente bomber Daniele Farriciello si fa trovare pronto e - in girata - insacca per il raddoppio. Nel finale di gara, all'88', i rossazzurri attaccano sul doppio versante: da un traversone basso dalla corsia mancina, ancora Farriciello anticipa il marcatore e sigla il tris.

Vittoria per la Santa Maria la Carità che infila il primo hurrà della stagione. Ancora a secco di punti e di gioie il Gragnano, servirà una sterzata decisiva per abbandonare le ultime posizioni.