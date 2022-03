Promozione Campania/Girone D - Tris del Santa Maria la Carità all'Atletico Pagani

Una risposta concreta alle pretendenti. Il Santa Maria la Carità di Giovanni Durazzo supera l'esame Atletico Pagani nel confronto interno valido per la ventiduesima giornata del Girone D di Promozione. Tris per i padroni di casa che superano il banco di prova contro la compagine salernitana.

Biancoblù che si riversano nella propria metà campo a difendere il risultato e giocano di rimessa: al 4' un tiro-cross in proiezione offensiva spaventa la retroguardia sammaritana. All'8' ci prova Donnarumma con una conclusione dalla destra su apertura di Formisano: nessun problema per il portiere. Al 30' Farriciello si fa anticipare al momento del tiro, passano tre minuti e Donnarumma fallisce una potenziale opportunità con un colpo di testa. Al 37' mister Durazzo perde anche Guida che è costretto a lasciare il campo per un fastidio muscolare: al suo posto c'è Palumbo. Dopo tre minuti di recupero si va a riposo sul punteggio di 0-0.

Ad avvio ripresa, Formisano pennella per Marasco che controlla, salta due avversari e appoggia per Farriciello che gonfia la rete e sblocca il punteggio. Al 51' Donnarumma vince un rimpallo e detta la ripartenza: botta dal limite dell'area ad incrociare sul palo più lontano e sfera nel sacco per il raddoppio. Al 55' Cirillo deve sventare la minaccia ospite, dieci minuti dopo Todisco accorcia con un bolide dalla distanza che trafigge il guardiano locale. Gioia momentanea per l'Atletico Pagani perché il Santa Maria la Carità cala il tris col solito Farriciello che abbatte l'entusiasmo degli avversari. Al 71' Durazzo deve correre ai ripari per un problema per Amita: entra Manzo.

Nel finale di gara, il bomber di casa va vicino alla tripletta: lanciato in profondità, il centravanti viene murato da Vitiello. Nel recupero non ci sono occasione degne di nota. Da segnalare l'espulsione di Palumbo per somma di ammonizioni. Il prossimo turno riserverà il confronto con il Givova Capri Anacapri per i rossazzurri mentre i biancoblù affronteranno il Gragnano.