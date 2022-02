Promozione Campania/Girone D - Il San Sebastiano crolla al Capasso: quattro gol del Victoria Marra

Anticipo della diciottesima giornata del Girone D di Promozione, allo Stadio Capasso si gioca la sfida tra San Sebastiano e Victoria Marra. I vesuviani, reduci dalla pesante sconfitta nel derby con la Viribus, cercano il riscatto nella partita interna coi salernitani, in fiducia dopo il successo all'inglese contro il San Vito Positano.

I padroni di casa ci provano con gli spioventi da una parte e dall'altra, gli ospiti fanno buona guardia e concedono poco. Il vantaggio dei ragazzi di Liguori arriva con la complicità di Cibelli che sbaglia il controllo e permette a Iappico di conquistare la sfera e depositare in rete a porta sguarnita. I locali tentano di ristabilire la parità con le giocate alte in area di rigore direttamente da calcio piazzato, ma le iniziative non ottengono gli effetti sperati. Il pareggio è una bordata di Carra che si insacca alle spalle di De Caro. Quest'ultimo è provvidenziale poco dopo su Passariello che calcia di destro da distanza ravvicinata. All'intervallo è 1-1 al Capasso.

Il secondo tempo si inaugura con un destro di Passariello bloccato da De Caro. Sul ribaltamento di fronte Russo approfitta di un passaggio centrale e di prima conclude: Cibelli non è perfetto nell'occasione e la sfera termina nel sacco. A ripresa inoltrata Piccirillo viene espulso per somma di ammonizioni. I vesuviani cercano di restare in partita e ci provano con una botta dalla distanza di Carra e con l'iniziativa di Cammarota, entrambi hanno esito sbagliato. Il tris è un piazzato di Iappico dal limite sul palo più lontano: la traiettoria è precisa e beffa il guardiano di Borrelli. Il poker, invece, è l'invenzione di Aiello che manda in tilt la retroguardia rossoblù e, complice una deviazione, trova la gloria personale. È 1-4 al triplice fischio.