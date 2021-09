Promozione Campania, Girone D - È 2-2 tra San Sebastiano e Santa Maria La Carità: sagra del gol al Capasso

La gara tra rossazzurri termina in parità, due gol per parte e una lunghezza ciascuno per sbloccarsi in campionato

È sfida tra rossazzurri allo Stadio Raffaele Capasso. Nel secondo turno del campionato di Promozione Campania spicca il testa a testa tra San Sebastiano e Santa Maria La Carità. Ambedue, ferme in classifica dopo un debutto tutt'altro che esaltante, vanno a caccia dell'intero bottino per muovere la classifica. Il match è piacevole, le opportunità non mancano e le squadre giocano su ritmi elevati.

L'intensità si tramuta in disattenzioni difensive e in occasioni offensive. E al Capasso va in scena la sagra del gol. Due gol per parte: il San Sebastiano può contare sullo spunto di Gisonni e sull'autogol che permette di portare le reti di giornata a quota due. La Santa Maria La Carità risponde con gli acuti di Guida e Formisano. Un 2-2 al triplice fischio che consente ad entrambe di conquistare la prima lunghezza in graduatoria e stappare la sterilità di punti.

Gli ospiti si preparano al prossimo appuntamento contro il San Giuseppe tra le mura amiche, la squadra locale sarà attesa dalla trasferta sul campo del Givova Capri Anacapri.