Promozione Campania/Girone D - Pari nel derby tra San Sebastiano e San Giuseppe, Cercola corsaro sul campo della Viribus

Si è archiviata la ventunesima giornata del Girone D di Promozione. Non solo la vittoria del Givova Capri Anacapri sulla capolista Massa Lubrense e il successo interno del Santa Maria la Carità contro l'Agerola. Altre sei partenopee sono scese in campo per completare gli impegni in programma. Derby vesuviano tra San Sebastiano e San Giuseppe, la Viribus ha accolto il Cercola. Per il Gragnano e lo Striano, invece, appuntamenti esterni sui campi di San Vito Positano e Victoria Marra.

Pareggio pirotecnico nello scontro salvezza. Buon punto per i padroni di casa, mentre gli ospiti non riescono ad accorciare sugli avversari. La doppietta di Dos Santos per la compagine rossoblù, le reti di Pagano e Bagnano per la brigata gialloblù. Termina 2-2 al triplice fischio e le due squadre devono dividersi la posta in palio. Hurrà di misura dei Foxes sul mento erboso dei ragazzi di mister Pezzella: decide una rete di Corace che consegna tre punti che hanno il profumo della tranquillità dopo un periodo altalenante.

Pesanti sconfitte in trasferta per Gragnano e Striano. I gialloblù crollano con un risultato tennistico (6-1, ndr) nell'impianto del San Vito Positano. A firmare la sfida del Cerulli sono Rianna, Volpe, Paradisone, Fortunato, Gargiulo e Di Guida. Simile punteggio allo Stadio Comunale di Angri: il fanalino di coda incassa la ventesima disfatta in campionato. Doppietta di Iapicco e reti di Acanfora, Ferrara, Aiello e Cirillo per i salernitani.

Il prossimo turno riserverà il confronto interno per il Cercola che ospiterà il Victoria Marra. Il San Sebastiano farà visita al Gragnano, il San Giuseppe sarà atteso dall'Atletico Pagani. Per lo Striano ci sarà l'incontro casalingo col San Vito Positano, la Viribus andrà al Cerulli dove ci sarà il Massa Lubrense.