Promozione Campania - Il punto sul Girone D: San Sebastiano incontenibile, Gragnano demolito. Ok Santa Maria la Carità

Le vittorie di Massa Lubrense e Givova Capri Anacapri, rispettivamente su Viribus e Agerola, e non solo. Il Girone D di Promozione, nel programma del sabato, ha riservato impegni per altre tre partenopee. Dominio del San Sebastiano sul Gragnano, hurrà per il Santa Maria la Carità contro il Micri e sconfitta agrodolce per lo Striano in quel di Positano.

Successo largo e senza storia quello dei vesuviani che salgono ancora in classifica e, seppur in griglia playout, si allontanano dalle zone basse. Prosegue la serie negativa per i gialloblù che cedono al Capasso, è 4-0 per la formazione locale. I rossazzurri aprono le marcature già dopo un quarto d'ora di gioco con Cammarota, abile a insaccare un semplice tap-in a porta sguarnita. Ad avvio ripresa si concretizza il raddoppio in contropiede di De Marino. Il Gragnano resta in dieci uomini per l'espulsione di De Feo a metà secondo tempo. Nel finale, ancora De Marino e Gisonni calano il poker.

Ottima prova per il Santa Maria la Carità. Da rivedere qualche meccanismo difensivo, ma l'attacco è sugli scudi e lo dimostra con bomber Farriciello. Male il Micri nel reparto arretrato, i quattro gol incassati evidenziano gli errori del team ospite. All'11' il centravanti di Durazzo sblocca il match, al quarto d'ora Guida sigla il raddoppio. Per quest'ultimo c'è altresì gioia al 49' per il tris e la doppietta personale. L'undici biancoblù accorcia al 60' con Di Giacomo e a tre dal termine si fanno sotto con il timbro di Auriemma. La speranza dura pochi secondi perché Farriciello sigilla il risultato col poker.

Al Cerulli di Massa Lubrense sorride il San Vito Positano. Lo Striano, nonostante lo zero in classifica alla voce punti, mette in seria difficoltà la seconda della classe: al triplice fischio è 4-3 per i costieri. Partenopei già sullo 0-2 dopo appena quindici giri di lancette dall'inizio della sfida. Alla mezz'ora Raia riapre la partita dal dischetto, ma gli ospiti calano il tris prima dello scadere della frazione iniziale. Nella ripresa, lo Striano resta con l'uomo in meno e il San Vito torna alla carica. Mister Gargiulo apporta le giuste modifiche e i giallorossi rimontano con le reti di Spedaliere, Fortunato e Borrelli.