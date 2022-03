Promozione Campania/Girone D - Goleada del San Sebastiano, pari per il Cercola. Ancora un ko per lo Striano

Il recente weekend relativo al calcio dilettantistico è andato in archivio. Oltre al successo - con vista sull'Eccellenza - per il Massa Lubrense, il blitz del Givova Capri Anacapri sul rettangolo verde dell'Agerola e il parti nel match Micri-Santa Maria la Carità, altre tre sfide hanno interessato le partenopee del Girone D di Promozione. Sorride il San Sebastiano che si è imposto sul manto erboso del Gragnano. Una vittoria importantissima per la squadra vesuviana che, tuttavia, resta ancorata alla zona playout della graduatoria: risultato tennistico per i rossoblù, vincenti 1-6, con le marcature di Ferrara, Petrozzi, Dos Santos, De Marino e Passariello. Per i padroni di casa in maglia gialloblù arriva la diciottesima sconfitta nella competizione e la rete di Amoroso è utile soltanto per le statistiche: lo spettro retrocessione è sempre più vicino alla materializzazione. Discorso analogo per lo Striano che incassa la ventunesima disfatta nel torneo ed è a un passo dalla discesa in Prima Categoria. La doppietta di Martone e il gol di Volpe fanno volare il San Vito Positano sul Comunale di Ottaviano. Prosegue il periodo altalenante per il Cercola, rallentato in casa dal Victoria Marra: Ascione timbra il cartellino per i locali, gli ospiti trovano il bersaglio grosso col solito Iapicco. Chiusa, dunque, la ventiduesima giornata del Girone D: mancano quattro giornate al termine della regular season e la classifica si sta delineando.