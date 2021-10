Promozione Campania/Girone D - Disfatta interna per il San Giuseppe, il Victoria Marra trionfa in rimonta

Seconda sconfitta consecutiva in campionato per il San Giuseppe, allo Stadio Comunale di Ottaviano passa il Victoria Marra con una ripresa di tecnica e abnegazione. È un primo tempo che regala qualche spunto interessante, dopo una fase di studio ci pensano i padroni di casa a sbloccare il risultato. Al quarto d'ora Saggese innesca Iuliano in profondità, servizio di prima sulla corsa di Talia che non manca l'appuntamento con il primo gol nel torneo per il talentuoso calciatore. Soltanto alla mezz'ora gli ospiti si intravedono in zona offensiva con una conclusione fuori portata di De Biase. Nel finale di frazione, un destro potente di Nunziata sbatte sulla traversa e non si infila in rete. Più deciso il gruppo celeste al rientro dall'intervallo, passa un minuto e capitan Pascale sfiora il bersaglio grosso da punizione. Il pareggio è rimandato di qualche minuto, dopo una manovra prolungata e insistita Tanda stacca su un traversone e sigla l'1-1. I vesuviani non reagiscono e una leggerezza in area offre un penalty agli avversari: dagli undici metri si presenta Acanfora che non sbaglia e sigla l'1-2. Per i gialloblù ci prova Talia senza successo, simile destino per Librone poco più tardi. Iuliano e Ciniglio tentano di ristabilire la parità, ma l'imprecisione e un monumentale Vitiello negano la gioia. Il San Giuseppe resta a quota sei punti in classifica, il Victoria Marra scala gerarchie e aggancia il Micri.