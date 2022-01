Promozione Campania/Girone D - Pareggio show tra San Giuseppe e Santa Maria la Carità

Una partita spettacolare in quel di Ottaviano tra San Giuseppe e Santa Maria la Carità. Confronto ricco di emozioni, con ben sei reti e un pareggio maturato al triplice fischio. L'incontro allo Stadio Comunale termina 3-3: i padroni di casa conquistano un buon punto in chiave salvezza, mentre i ragazzi di mister Durazzo non approfittano delle sconfitte di Givova Capri Anacapri e Agerola per quanto concerne la zona playoff.

La partita si apre col legno colpito da Marasco dopo la battuta di un calcio piazzato. Al 16' Formisano pesca Cioffi che è abile a liberarsi della marcatura e siglare il vantaggio. I sammaritani ci credono: al 22', su traversone di capitan D'Amora, Donnarumma si coordina in acrobazia e realizza il gol della domenica. Si abbassa il ritmo degli ospiti e i locali salgono in cattedra. Al 30', al primo affondo della contesa, Talia si accentra e insacca favorito anche da una deviazione: i vesuviani accorciano. Al 39', sugli sviluppi di un corner, Formisano sbaglia l'intervento e beffa il suo estremo difensore. Nel finale di frazione, Donnarumma sfiora la doppietta.

Ripresa che si inaugura all'insegna dell'equilibrio e della stabilità. Non ci sono occasioni degne di nota nei minuti iniziali del secondo tempo. Al 61' il San Giuseppe resta in dieci e il Santa Maria la Carità riprende fiducia. Al 66' D'Amora libera Blasio con un colpo di tacco, il numero 9 di Durazzo non approfitta della situazione e si divora il gol. All'87' D'Amora sfiora la rete con un colpo di testa, ma nel recupero accade di tutto. Al 91' Talia avanza indisturbato e scarica una conclusione dai venticinque metri che sorprende De Simone. È 3-2 per la squadra di casa. I rossazzurri vanno alla ricerca disperata del pari. Al 93', da punizione, Formisano tocca la sfera per Farriciello: bolide del bomber e sfera nel sacco. Triplice fischio, è 3-3 a Ottaviano.