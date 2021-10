Promozione Campania, Girone D - Pareggio tra San Giuseppe e Givova Capri Anacapri: Saggese risponde a Pezzullo

Ottenere punti e muovere la graduatoria. Sono questi gli obiettivi di San Giuseppe e Givova Capri Anacapri. Accomunati dalle stesse ambizioni e intenzionati a mettere in cantiere un bottino interessante, i due gruppi si sfidano al Comunale di Ottaviano per la quarta giornata del Girone D di Promozione. Entrambe sono reduci da un pareggio ad occhiali. Gli uomini di Di Martino, archiviata la gara di Coppa di categoria, hanno incassato uno 0-0 sul campo della Santa Maria la Carità. I ragazzi di Staiano sono stati rallentati dal San Sebastiano.

E anche in quel di Ottaviano non ci si allontana dalla divisione della posta in palio. Questa volta, entrambe le formazioni sono riuscite a sbloccarsi in chiave realizzativa e, nel contempo, non hanno mantenuto la porta inviolata. La partenza è favorevole agli isolani che trovano l'immediato vantaggio dagli sviluppi di un calcio piazzato. Da un calcio d'angolo, suggerimento interessante di Notari e acrobazia straordinaria di Pezzullo che indossa l'abito del bomber e sigla il vantaggio. I biancazzurri provano a controllare la sfida e il tentativo si concretizza parzialmente.

Nel momento migliore per l'undici di Staiano, il team di Di Martino inverte l'inerzia e timbra il pareggio. Ci pensa Saggese, con un guizzo, a superare le resistenze isolane e trovare il pareggio. I ritmi, nonostante le condizioni non ottimali, restano alti altresì nel corso del secondo tempo. Su entrambi i fronti si va alla ricerca del vantaggio, ma nessuna delle due squadre materializza le occasioni. Opportunità che non mancano, ma sono gli estremi difensori i veri protagonisti della ripresa con interventi a disinnescare le giocate avversarie.

Il San Giuseppe, nel prossimo turno del torneo, sarà atteso dalla trasferta sul campo della Viribus. Il Givova Capri Anacapri ospiterà il Gragnano al San Costanzo.