Promozione Campania/Girone D - Pari show tra San Giuseppe e Atletico Pagani, hurrà Cercola in esterna

Due posticipi del nono turno del Girone D di Promozione. Il San Giuseppe impatta sull'Atletico Pagani, pareggio show allo Stadio Comunale tra le due formazioni. Vittoria in esterna per il Cercola che sbanca il rettangolo verde del Victoria Marra e si proietta nella parte alta della graduatoria.

I paganesi passano in vantaggio dopo sei giri di lancette con un calcio di rigore procurato e trasformato dallo specialista Marrazzo. Al 18' geometria pazzesca di Talia da calcio piazzato: il numero 10 estrae il coniglio dal cilindro e con una traiettoria perfetta insacca alle spalle di Vitiello. I vesuviani restano con l'uomo in più per l'esplusione di Saldamarco che commette fallo da ultimo uomo su Saggese. Il finale di frazione regala spettacolo. Marrazzo manda in crisi la retroguardia gialloblù e si guadagna il secondo penalty di giornata: dagli undici metri si presenta lo stesso Marrazzo che sigla l'1-2. Pochi minuti prima dell'intervallo Talia, anche lui dal dischetto, fissa il 2-2. Nel secondo tempo sale in cattedra Saggese con due conclusioni: una chiama in causa Vitiello, l'altra si spegne sul fondo. Al 90' Talia incrocia col mancino, ma il diagonale è impreciso.

Il Cercola espugna il manto erboso del Victoria Marra. Partenopei avanti nel punteggio con la realizzazione di Viscovo da penalty. Rigore concesso dal direttore di gara per intervento di Varone su Ascione: il 9 delle Foxes spiazza l'estremo difensore. L'attaccante è pericoloso sempre nel primo tempo con un tiro neutralizzato da De Prisco che si rifugia in angolo. Al 68' Crispino sigla il raddoppio. Il centrale di mister Barra regala lo 0-2 agli ospiti ribadendo in gol un batti e ribatti nell'area avversaria. Il Cercola si prende la scena al Novi e torna al successo in esterna.