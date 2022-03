Promozione Campania/Girone D - Il Micri supera il test Viribus: 4-2 al Centro Sportivo Cercola

Un obbligo per l'una: dimenticare l'uscita anzitempo dalla Coppa Campania. L'imperativo per l'altra: rilanciarsi in classifica e recuperare terreno. Al Centro Sportivo Cercola va in scena il confronto tra il Micri e la Viribus. I ragazzi di Marchisano vogliono dimenticare la doppia sconfitta che ha sancito l'uscita dalla semifinale del torneo, i vesuviani di Pezzella hanno intenzione di risalire la china in graduatoria.

Buona partenza per i padroni di casa che passano subito con Auriemma dopo appena tre minuti di gioco. Ci pensa poi Carrese a rendersi pericoloso in zona offensiva con un inserimento e un diagonale salvato da Marigliano sulla linea. Il 2-0 è opera del sempre presente Di Giacomo con un tiro ad incrociare di sinistro che trafigge l'incolpevole Pardo. Poco più tardi, l'estremo difensore deve superarsi su Auriemma. Il tris arriva con una manovra corale. Savino serve Di Giacomo che pennella per Ronzullo, lesto a ribadire in gol. Nel finale Di Noia salva su Russo e Orefice accorcia sugli sviluppi di un corner.

Ad avvio secondo tempo inizia il monologo Micri che si divora una serie di opportunità. Pardo è provvidenziale su Ronzullo lanciato a rete, Minchella colpisce il palo con una conclusione precisa. La sfortunata autorete di Casillo apre nuovamente i giochi e porta il punteggio sul 3-2. Alla lista delle occasioni si aggiungono Velotti, Auriemma e Di Giacomo: il risultato non cambia. Nella parte centrale della ripresa, Spada fallisce una ghiotta chance. È il subentrato Campagnuolo a fissare il poker definitivo con una finalizzazione glaciale. La sfida tra Micri e Viribus va in archivio, è 4-2 a Cercola.