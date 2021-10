Promozione Campania, Girone D - Il Micri rimonta e vince, superato il Sant'Aniello Gragnano al Borsellino

Un acuto nel finale e la rimonta è completa. Il Micri batte il Sant'Aniello Gragnano allo Stadio Borsellino di Volla e conquista il risultato pieno. Prima vittoria in campionato per gli uomini di Imperato che dimenticano la sconfitta contro il San Giuseppe e si rifanno nell'impegno valevole per la terza giornata del Girone D di Promozione.

Eppure, la partenza del match favorisce la formazione gialloblù che passa in vantaggio di Amoroso dopo appena tre giri di lancette sul cronometro. I biancoblù non ci stanno e aumentano l'intensità della manovra. Baricentro che si alza e ritmo che si materializza in una circostanza da non fallire. Al 31' Martino ha la chance per pareggiare i conti e non fallisce. Ma è nel finale di partita che arriva la marcatura decisiva di Mazzocchi con un gran gol che vale il ribaltone nel punteggio.

Hurrà per il Micri che sale a quattro punti in graduatoria e ottiene il primo successo nel torneo. Il Sant'Aniello Gragnano resta ancora a secco di punti e di risultati utili, serve una sterzata già nella sfida di Coppa di categoria contro il Terzigno.