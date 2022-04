Promozione Campania/Girone D - Il Micri stende il San Vito Positano: decide Ronzullo

Squadra in casa

Squadra in casa Micri

Un campionato strepitoso, un cammino importante e una stagione da ricordare. Il Micri chiude l'annata, preziosa nella crescita e nei risultati, con un'altra vittoria: battuto il San Vito Positano nella sfida finale della regular season. I ragazzi di mister Marchisano catturano ancora la scena con un'altra prova sontuosa e si confermano la rivelazione tra Girone D e Coppa di categoria.

Subito pericolosi gli ospiti, ma De Liguori si fa trovare pronto. Sul ribaltamento di fronte, Carrese spreca due occasioni e anche Di Giacomo non è preciso. Poco più tardi ci prova due volte Davit dalla distanza, ma il risultato non cambia. Ad avvio ripresa, Ronzullo sfrutta una ribattuta del portiere sul tiro di Carrese e infila il vantaggio. I padroni di casa sfiorano il raddoppio sugli sviluppi di una punizione di Di Giacomo: Auriemma non approfitta da pochi passi.

Attorno all'ora di gioco arriva una doppia espulsione: prima Di Noia e poi De Simone vengono allontanati per somma di ammonizioni. C'è da segnalare, inoltre, un rigore calciato malissimo da Gargiulo: il pallone termina sul fondo. Nonostante la doppia inferiorità numerica, la truppa di Marchisano riesce a resistere e agguantare l'intera posta in palio. A fine partita, Ferrigno si congratula con l'ambiente:

"Un anno intenso, un anno di esperienza, di sacrifici. Abbiamo coronato con un risultato importante. In questa società si programma e nulla viene fatto a caso. Adesso testa ai playoff, perché oltre a questo risultato importante oggi festeggiamo la vittoria del girone dell'Under 19 e 17 e il secondo posto dell'Under 15. Manca poco anche per gli Under 16 e 14".